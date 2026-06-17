Tembus Rp 12,60 Miliar! Rekap Harga Pasaran 5 Pemain Lokal Baru Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Persebaya Surabaya resmi mendatangkan lima pemain lokal baru dengan total harga pasaran mencapai Rp 12,60 miliar berdasar data Transfermarkt untuk menghadapi Super League 2026/2027.
Nilai tersebut berasal dari Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari, Yusuf Meilana, Dicky Kurniawan, dan Ricky Pratama yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi sebelum resmi bergabung dengan Green Force. Langkah agresif di bursa transfer ini menunjukkan keseriusan Persebaya Surabaya dalam memperkuat kedalaman skuad.
Selain menambah kualitas di berbagai lini, kehadiran para pemain anyar diharapkan mampu meningkatkan daya saing tim dalam menghadapi ketatnya persaingan musim depan.
Syahrul Lasinari dan Yusuf Meilana menjadi dua pemain dengan harga pasaran tertinggi di antara lima rekrutan anyar Persebaya Surabaya. Berdasarkan data Transfermarkt, masing-masing memiliki nilai pasar sebesar Rp 3,04 miliar.
Di bawah keduanya terdapat Reza Arya Pratama dengan harga pasaran Rp 2,61 miliar. Sementara Ricky Pratama memiliki nilai pasar Rp 2,17 miliar dan Dicky Kurniawan berada di angka Rp 1,74 miliar.
Jika digabungkan, total nilai pasar kelima pemain mencapai Rp 12,60 miliar. Angka tersebut menunjukkan kualitas dan potensi yang dimiliki para pemain yang diproyeksikan menjadi bagian penting skuad Persebaya Surabaya pada musim mendatang.
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Berikut rekap harga pasaran lima pemain lokal baru Persebaya Surabaya:
Reza Arya Pratama: Rp 2,61 miliar
Syahrul Lasinari: Rp 3,04 miliar
Yusuf Meilana: Rp 3,04 miliar
Dicky Kurniawan: Rp 1,74 miliar
Ricky Pratama: Rp 2,17 miliar
Persebaya Surabaya tidak hanya melihat kebutuhan jangka pendek dalam proses perekrutan kali ini. Klub juga menyiapkan proyek jangka panjang dengan memberikan kontrak multiyears kepada beberapa pemain yang dinilai memiliki prospek besar.
Reza Arya Pratama dan Ricky Pratama menjadi dua nama yang mendapatkan kontrak multiyears. Kebijakan tersebut mencerminkan kepercayaan manajemen terhadap potensi keduanya untuk berkembang bersama Green Force dalam beberapa musim ke depan.
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