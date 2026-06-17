Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 17 Juni 2026 | 19.33 WIB

Tembus Rp 12,60 Miliar! Rekap Harga Pasaran 5 Pemain Lokal Baru Persebaya Surabaya

Lima pemain lokal baru Persebaya Surabaya memiliki total harga pasaran Rp 12,60 miliar berdasar data Transfermarkt untuk menghadapi Super League 2026/2027. (Persebaya)

 

JawaPos.com - Persebaya Surabaya resmi mendatangkan lima pemain lokal baru dengan total harga pasaran mencapai Rp 12,60 miliar berdasar data Transfermarkt untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Nilai tersebut berasal dari Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari, Yusuf Meilana, Dicky Kurniawan, dan Ricky Pratama yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi sebelum resmi bergabung dengan Green Force. Langkah agresif di bursa transfer ini menunjukkan keseriusan Persebaya Surabaya dalam memperkuat kedalaman skuad.

Selain menambah kualitas di berbagai lini, kehadiran para pemain anyar diharapkan mampu meningkatkan daya saing tim dalam menghadapi ketatnya persaingan musim depan.

Baca Juga: Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

Siapa Pemain dengan Harga Pasaran Tertinggi di Antara Rekrutan Baru?

Syahrul Lasinari dan Yusuf Meilana menjadi dua pemain dengan harga pasaran tertinggi di antara lima rekrutan anyar Persebaya Surabaya. Berdasarkan data Transfermarkt, masing-masing memiliki nilai pasar sebesar Rp 3,04 miliar.

Di bawah keduanya terdapat Reza Arya Pratama dengan harga pasaran Rp 2,61 miliar. Sementara Ricky Pratama memiliki nilai pasar Rp 2,17 miliar dan Dicky Kurniawan berada di angka Rp 1,74 miliar.

Jika digabungkan, total nilai pasar kelima pemain mencapai Rp 12,60 miliar. Angka tersebut menunjukkan kualitas dan potensi yang dimiliki para pemain yang diproyeksikan menjadi bagian penting skuad Persebaya Surabaya pada musim mendatang.

Berikut rekap harga pasaran lima pemain lokal baru Persebaya Surabaya:

Reza Arya Pratama: Rp 2,61 miliar
Syahrul Lasinari: Rp 3,04 miliar
Yusuf Meilana: Rp 3,04 miliar
Dicky Kurniawan: Rp 1,74 miliar
Ricky Pratama: Rp 2,17 miliar

Bagaimana Skema Kontrak yang Diberikan Persebaya Surabaya?

Persebaya Surabaya tidak hanya melihat kebutuhan jangka pendek dalam proses perekrutan kali ini. Klub juga menyiapkan proyek jangka panjang dengan memberikan kontrak multiyears kepada beberapa pemain yang dinilai memiliki prospek besar.

Reza Arya Pratama dan Ricky Pratama menjadi dua nama yang mendapatkan kontrak multiyears. Kebijakan tersebut mencerminkan kepercayaan manajemen terhadap potensi keduanya untuk berkembang bersama Green Force dalam beberapa musim ke depan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Mayoritas dari PSM Makassar! Persebaya Surabaya Resmi Umumkan 5 Pemain Lokal Baru - Image
Sepak Bola Indonesia

Mayoritas dari PSM Makassar! Persebaya Surabaya Resmi Umumkan 5 Pemain Lokal Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 02.52 WIB

Ada Reza Arya Pratama Hingga Ramadhan Sananta! 6 Calon Pemain Persebaya Surabaya yang Sudah Pamit dengan Timnya - Image
Sepak Bola Indonesia

Ada Reza Arya Pratama Hingga Ramadhan Sananta! 6 Calon Pemain Persebaya Surabaya yang Sudah Pamit dengan Timnya

Rabu, 17 Juni 2026 | 01.16 WIB

Bursa Transfer Super League: Persebaya Surabaya Lepas 10 Pemain, Borneo FC Cuci Gudang - Image
Sepak Bola Indonesia

Bursa Transfer Super League: Persebaya Surabaya Lepas 10 Pemain, Borneo FC Cuci Gudang

Selasa, 16 Juni 2026 | 18.10 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

5

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

8

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

9

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

10

Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore