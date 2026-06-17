Tembus Rp 12,60 Miliar! Rekap Harga Pasaran 5 Pemain Lokal Baru Persebaya Surabaya

Lima pemain lokal baru Persebaya Surabaya memiliki total harga pasaran Rp 12,60 miliar berdasar data Transfermarkt untuk menghadapi Super League 2026/2027. (Persebaya) JawaPos.com - Persebaya Surabaya resmi mendatangkan lima pemain lokal baru dengan total harga pasaran mencapai Rp 12,60 miliar berdasar data Transfermarkt untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Nilai tersebut berasal dari Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari, Yusuf Meilana, Dicky Kurniawan, dan Ricky Pratama yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi sebelum resmi bergabung dengan Green Force. Langkah agresif di bursa transfer ini menunjukkan keseriusan Persebaya Surabaya dalam memperkuat kedalaman skuad.

Selain menambah kualitas di berbagai lini, kehadiran para pemain anyar diharapkan mampu meningkatkan daya saing tim dalam menghadapi ketatnya persaingan musim depan.

Baca Juga: Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya Siapa Pemain dengan Harga Pasaran Tertinggi di Antara Rekrutan Baru? Syahrul Lasinari dan Yusuf Meilana menjadi dua pemain dengan harga pasaran tertinggi di antara lima rekrutan anyar Persebaya Surabaya. Berdasarkan data Transfermarkt, masing-masing memiliki nilai pasar sebesar Rp 3,04 miliar.

Di bawah keduanya terdapat Reza Arya Pratama dengan harga pasaran Rp 2,61 miliar. Sementara Ricky Pratama memiliki nilai pasar Rp 2,17 miliar dan Dicky Kurniawan berada di angka Rp 1,74 miliar.

Jika digabungkan, total nilai pasar kelima pemain mencapai Rp 12,60 miliar. Angka tersebut menunjukkan kualitas dan potensi yang dimiliki para pemain yang diproyeksikan menjadi bagian penting skuad Persebaya Surabaya pada musim mendatang.

Berikut rekap harga pasaran lima pemain lokal baru Persebaya Surabaya:

Reza Arya Pratama: Rp 2,61 miliar

Syahrul Lasinari: Rp 3,04 miliar

Yusuf Meilana: Rp 3,04 miliar

Dicky Kurniawan: Rp 1,74 miliar

Ricky Pratama: Rp 2,17 miliar

Bagaimana Skema Kontrak yang Diberikan Persebaya Surabaya? Persebaya Surabaya tidak hanya melihat kebutuhan jangka pendek dalam proses perekrutan kali ini. Klub juga menyiapkan proyek jangka panjang dengan memberikan kontrak multiyears kepada beberapa pemain yang dinilai memiliki prospek besar.