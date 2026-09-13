Persija Menang Dramatis atas Persib, Denis Kolinger: Kami Memang Layak Raih 3 Poin!

JawaPos.com - Bek asing Persija Jakarta Denis Kolinger menegaskan, timnya layak meraih kemenangan atas Persib Bandung di pekan kedua Super League 2026/2027.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sukses menjinakkan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9).

Mereka menang dramatis atas rivalnya dengan skor tipis 2-1.

Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu lewat gol Alexander Jeremejeff (41’), sebelum akhirnya disamakan Persib Bandung lewat sontekan Balsa Sekulic (81’).

Kemudian, rekrutan anyar Macan Kemayoran, Ivan Mamut, sukses menggetarkan SUGBK lewat gol telatnya pada menit 90+5.

Kolinger yang tampil penuh dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut mengaku betapa sulitnya laga tersebut.

Pemain berpaspor Kroasia itu sangat bangga dengan perjuangan para pemain dan suporter yang selalu memberikan dukungan penuh sepanjang laga.

“Saya bisa mengatakan bahwa pertandingan ini luar biasa dan sangat sulit,” kata Kolinger dalam konferensi pers usai laga, dikutip Minggu (13/9).