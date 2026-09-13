Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Minggu, 13 September 2026 | 21.50 WIB

Persija Menang Dramatis atas Persib, Denis Kolinger: Kami Memang Layak Raih 3 Poin!

Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Bek asing Persija Jakarta Denis Kolinger menegaskan, timnya layak meraih kemenangan atas Persib Bandung di pekan kedua Super League 2026/2027.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sukses menjinakkan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9).

Mereka menang dramatis atas rivalnya dengan skor tipis 2-1.

Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu lewat gol Alexander Jeremejeff (41’), sebelum akhirnya disamakan Persib Bandung lewat sontekan Balsa Sekulic (81’).

Kemudian, rekrutan anyar Macan Kemayoran, Ivan Mamut, sukses menggetarkan SUGBK lewat gol telatnya pada menit 90+5.

Kolinger yang tampil penuh dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut mengaku betapa sulitnya laga tersebut.

Pemain berpaspor Kroasia itu sangat bangga dengan perjuangan para pemain dan suporter yang selalu memberikan dukungan penuh sepanjang laga.

“Saya bisa mengatakan bahwa pertandingan ini luar biasa dan sangat sulit,” kata Kolinger dalam konferensi pers usai laga, dikutip Minggu (13/9).

“Saya sangat bangga kepada staf dan rekan-rekan setim saya, serta para suporter yang terus memberikan dukungan sepanjang pertandingan selama 90 menit. Saya pikir kami memang layak mendapatkan tiga poin,” sambung dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Heboh! Jakmania Gondol Sampah Usai Persija Bungkam Persib di SUGBK - Image
Sepak Bola Indonesia

Heboh! Jakmania Gondol Sampah Usai Persija Bungkam Persib di SUGBK

Minggu, 13 September 2026 | 19.54 WIB

Persija Gulung Persib 2-1 di SUGBK, Shin Tae-yong Puji 3 Pemain Muda Macan Kemayoran - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Gulung Persib 2-1 di SUGBK, Shin Tae-yong Puji 3 Pemain Muda Macan Kemayoran

Minggu, 13 September 2026 | 16.22 WIB

Nikmati Kemenangan Persija atas Persib di GBK, Denis Kolinger: Jakmania Luar Biasa! - Image
Sepak Bola Indonesia

Nikmati Kemenangan Persija atas Persib di GBK, Denis Kolinger: Jakmania Luar Biasa!

Minggu, 13 September 2026 | 14.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore