Rizky Ridho Enggan Berpuas Diri usai Persija Tekuk Persib: Perjalanan Masih Panjang!

JawaPos.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho enggan berpuas diri setelah timnya berhasil menumbangkan Persib Bandung di pekan kedua Super League 2026/2027.

Dia mengingatkan bahwa perjalanan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- masih sangat panjang.

Persija Jakarta memetik kemenangan dramatis atas Persib Bandung dengan skor akhir 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9).

Kemenangan ini terasa spesial bagi Macan Kemayoran, karena diraih di kandang sendiri.

Selain itu, kemenangan ini sekaligus membuat Persija Jakarta akhirnya berhasil memutus tiga tahun tanpa kemenangan atas Persib Bandung.

Macan Kemayoran terakhir kali menang atas sang rival dengan skor 2-0 pada 31 Maret 2023.

Rizky Ridho sangat senang Persija Jakarta bisa meraih kemenangan penting atas Persib Bandung.

Namun, dia juga mengingatkan kepada rekan setimnya untuk terus berbenah karena perjalanan Macan Kemayoran masih panjang.