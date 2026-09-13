Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Minggu, 13 September 2026 | 20.34 WIB

Rizky Ridho Enggan Berpuas Diri usai Persija Tekuk Persib: Perjalanan Masih Panjang!

Kapten Rizky Ridho saat Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Instagram @rizkyridhoramadhani) - Image

Kapten Rizky Ridho saat Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Instagram @rizkyridhoramadhani)

JawaPos.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho enggan berpuas diri setelah timnya berhasil menumbangkan Persib Bandung di pekan kedua Super League 2026/2027.

Dia mengingatkan bahwa perjalanan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- masih sangat panjang.

Persija Jakarta memetik kemenangan dramatis atas Persib Bandung dengan skor akhir 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9).

Kemenangan ini terasa spesial bagi Macan Kemayoran, karena diraih di kandang sendiri.

Selain itu, kemenangan ini sekaligus membuat Persija Jakarta akhirnya berhasil memutus tiga tahun tanpa kemenangan atas Persib Bandung.

Macan Kemayoran terakhir kali menang atas sang rival dengan skor 2-0 pada 31 Maret 2023.

Rizky Ridho sangat senang Persija Jakarta bisa meraih kemenangan penting atas Persib Bandung.

Namun, dia juga mengingatkan kepada rekan setimnya untuk terus berbenah karena perjalanan Macan Kemayoran masih panjang.

“Alhamdulillah. Perjalanan masih panjang, terus berbenah dan bekerja untuk menjadi lebih baik,” tulis Rizky Ridho dalam Instagram pribadinya, Minggu (13/9).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Heboh! Jakmania Gondol Sampah Usai Persija Bungkam Persib di SUGBK - Image
Sepak Bola Indonesia

Heboh! Jakmania Gondol Sampah Usai Persija Bungkam Persib di SUGBK

Minggu, 13 September 2026 | 19.54 WIB

Persija Gulung Persib 2-1 di SUGBK, Shin Tae-yong Puji 3 Pemain Muda Macan Kemayoran - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Gulung Persib 2-1 di SUGBK, Shin Tae-yong Puji 3 Pemain Muda Macan Kemayoran

Minggu, 13 September 2026 | 16.22 WIB

Nikmati Kemenangan Persija atas Persib di GBK, Denis Kolinger: Jakmania Luar Biasa! - Image
Sepak Bola Indonesia

Nikmati Kemenangan Persija atas Persib di GBK, Denis Kolinger: Jakmania Luar Biasa!

Minggu, 13 September 2026 | 14.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore