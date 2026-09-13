Pramono Pastikan Jakarta Siap Gelar FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Indonesia telah resmi terpilih menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 bersama dengan Hongkong. Ajang perdana tersebut akan bergulir pada 24 September hingga 3 Oktober 2026 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta dan Si Jalak Harupat, Bandung.

Semangat menyambut penyelenggaraan tersebut sudah terasa di Jakarta melalui kegiatan Roll To Glory FIFA ASEAN CUP Family Parade bersama legenda Timnas Indonesia yang berlangsung dalam kegiatan Car Free Day (CFD), Minggu (13/9). Kegiatan tersebut diikuti sejumlah tokoh penting seperti Ketum PSSI Erick Thohir dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Pramono menegaskan bahwa Jakarta siap menjadi tuan rumah yang baik bagi FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya, penyelenggaraan turnamen ini sejalan dengan upaya menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah olahraga dan destinasi olahraga.

Baca Juga:Menpora Erick Nilai FIFA ASEAN Cup 2026 Jadi Momentum Emas Timnas Indonesia

“Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Jakarta merupakan kota yang kami persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga dan destinasi olahraga. Secara jujur, acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan dukungan sepenuhnya dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Yang paling penting, Indonesia juara,” kata Pramono, Minggu (13/9).

Pramono menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas seluruh peserta serta penonton. Dukungan transportasi dan bantuan lain yang diperlukan akan disiapkan agar siapa pun yang bertanding maupun hadir di Jakarta dapat merasakan pengalaman yang aman dan nyaman.

“Yang paling penting adalah siapa pun yang bertanding di Jakarta merasa aman dan nyaman. Semuanya sekarang mudah, transportasinya juga akan kami dukung sepenuhnya. Kalau memang diperlukan bantuan lain, kami siap memberikan dukungan itu,” ujarnya.

Di sisi lain, Erick menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026, termasuk FIFA, Presiden Republik Indonesia, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pria yang juga menjabat sebagai Menpora itu berharap Timnas Indonesia bisa merebut gelar juara dalam ajang perdana tersebut.

“Alhamdulillah, terima kasih atas dukungan FIFA, Bapak Presiden, dan juga Pak Gubernur. Setelah sebelumnya menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia FIFA U-17, sekarang kita kembali mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan FIFA ASEAN Cup yang akan bergulir pada 25 September sampai 5 Oktober. Mudah-mudahan event ini menjadi event besar bagi FIFA. Kita harus menjadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan tim nasional juga meraih prestasi terbaik,” tutur Erick.