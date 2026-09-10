Indonesia Jadi Tuan Rumah Perdana FIFA ASEAN Cup 2026, 2 Stadion Disiapkan

JawaPos.com — Indonesia resmi dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan digelar pada 25 September hingga 5 Oktober 2026.

Kompetisi resmi FIFA tersebut akan berlangsung di dua stadion, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dan Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, sekaligus menjadikan Indonesia negara pertama penyelenggara turnamen baru ini.

Indonesia Ukir Sejarah sebagai Tuan Rumah Perdana Penetapan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi tonggak baru bagi sepak bola Asia Tenggara karena turnamen tersebut untuk pertama kalinya masuk dalam kalender kompetisi resmi FIFA.

Selain Indonesia, Hong Kong juga dipercaya menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup Divisi 2.

Status sebagai tuan rumah perdana membuat Indonesia memiliki kesempatan mencatat sejarah sejak awal kompetisi tersebut digelar.

FIFA ASEAN Cup 2026 sekaligus menghadirkan panggung kompetitif baru bagi tim nasional negara-negara Asia Tenggara untuk bersaing dalam atmosfer internasional.

Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan kompetisi tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada tim nasional menjalani pertandingan kompetitif dalam kalender internasional.

“FIFA ASEAN Cup digelar untuk memberikan peluang kompetitif yang bermakna bagi tim-tim nasional dalam kalender pertandingan internasional pria, sekaligus memberikan kesempatan kepada para pemain untuk mewakili negara mereka dalam persaingan regional dengan intensitas tinggi,” ujar Infantino.

Menurut Infantino, turnamen ini juga memiliki misi memperkuat hubungan sepak bola di kawasan Asia Tenggara.