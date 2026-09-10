Infantino Sebut FIFA ASEAN Cup Berikan Kesempatan Kompetitif Merata

JawaPos.com - Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan FIFA ASEAN Cup memberikan kesempatan kompetitif yang merata untuk negara-negara Asia Tenggara.

"Turnamen ini akan mempererat hubungan sepak bola di seluruh Asia Tenggara sekaligus menyuguhkan momen-momen tak terlupakan dan aksi internasional yang memukau bagi para penggemar di seluruh kawasan," kata Infantino dalam rilis FIFA pada Kamis.

Edisi perdana turnamen ini akan berlangsung pada jeda pertandingan internasional pada 24 September hingga 5 Oktober.

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Sebanyak 14 negara akan ambil bagian, yakni 11 negara Asia Tenggara, ditambah Pakistan, Bangladesh dan Hong Kong.

Indonesia menjadi tuan rumah divisi satu dengan menyediakan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung sebagai tempat pertandingan.

Divisi satu terbagi menjadi dua grup. Indonesia berada di Grup A bersama Bangladesh, Malaysia dan Singapura, sedangkan Grup B diisi Vietnam, Pakistan, Thailand dan Filipina.

Hong Kong menjadi tuan rumah divisi dua yang terdiri dari dua grup yang masing-masing terdiri dari tiga peserta, bersama Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste.

Setiap divisi akan dibagi menjadi dua grup untuk berhadapan dalam format single round-robin (setiap tim bertemu satu kali).