3 Pemain Muda Curi Perhatian di Piala Presiden 2026: Ada Jagoan Persebaya, Persib, Persija

JawaPos.com - Piala Presiden 2026 telah berakhir. Persebaya Surabaya menjadi juara. Selain menjadi ajang pemantapan bagi tim sebelum turun di kompetisi, turnamen pramusim ini juga menjadi panggung bagi talenta-talenta muda untuk menunjukkan performa terbaiknya.

Usianya masih 20 tahun. Tinggi badannya 168 sentimeter. Berposisi sebagai winger, dia mampu membuat barisan pertahanan lawan pontang-panting.

Dia adalah Arlyansyah Abdulmanan yang dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala Presiden 2026. Tampil selama 320 menit sepanjang turnamen, jebolan Elite Pro Academy Persija itu menjawab kepercayaan yang diberikan pelatih Shin Tae-yong dengan melesakkan tiga gol ke gawang lawan.

"Bersyukur atas perjalanan selama pramusim ini. Siap menyambut tantangan berikutnya. Terima kasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan," tulis Arlyansyah dalam akun Instagram-nya, @arlyabdulmanan.

Performa apik Arlyansyah mendapat pujian dari pendukung Persija, The Jakmania. "Arlyansyah Abdulmanan. Macan muda yang selalu bermain dengan keberanian, penuh semangat, ngotot, dan pantang menyerah dalam setiap pertarungan di lapangan," tulis akun resmi The Jakmania, @infokomjakmania.

Masih dari Persija, satu sosok pemain muda lainnya yang bersinar di Piala Presiden 2026 adalah Victor Dethan. Gelandang serang berusia 22 tahun yang baru didatangkan manajemen Macan Kemayoran dari PSM Makassar itu mencetak dua gol dan tiga assist dalam empat pertandingan.

Dari tim juara Persebaya, pemain muda yang menyita perhatian adalah Dimas Adi Prasetyo. Pemain 18 tahun itu mencatatkan debut bersama tim senior Persebaya saat menang 2-1 atas Port FC (1/8). Dia sekaligus menjadi pemain termuda di Piala Presiden 2026.

Pada laga itu, pemain yang baru didatangkan dari PSM Makassar tersebut masuk pada menit ke-68 menggantikan Miguel Pereira untuk menambah tenaga di lini tengah.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa menjalani debut bersama Persebaya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pelatih dan para pemain senior yang sudah banyak membantu saya sejak bergabung. Dukungan mereka membuat saya lebih percaya diri sehingga bisa menjalani pertandingan dengan baik," ujar Dimas seperti dikutip dari Persebaya.id.

Dimas Adi Prasetyo menjalani debut bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi Port FC di Piala Presiden 2026. (Persebaya)