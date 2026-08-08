Arlyansyah Abdulmanan Bersinar di Piala Presiden 2026, Bintang Muda Persija Raih Penghargaan

JawaPos.com - Persija Jakarta mendapat kabar positif setelah salah satu pemain mudanya, Arlyansyah Abdulmanan, dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2026.

Penghargaan tersebut menjadi buah dari penampilan konsisten Arlyansyah sepanjang turnamen. Pemain kelahiran Jakarta, 20 Desember 2005, itu tampil dalam lima pertandingan Persija sejak fase grup hingga perebutan peringkat ketiga.

Arlyansyah mengawali turnamen dari bangku cadangan ketika Persija menghadapi Persebaya. Setelah laga tersebut, pemain jebolan Elite Pro Academy (EPA) Persija itu selalu mendapat kepercayaan sebagai starter.

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Ia tampil sejak menit awal saat Persija menghadapi Port FC, Persib Bandung, PSMS, hingga Arema FC. Kepercayaan dari tim pelatih pun mampu dijawab dengan kontribusi di atas lapangan.

Sepanjang Piala Presiden 2026, Arlyansyah mencetak tiga gol. Catatan tersebut membuatnya menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak di skuad Persija selama turnamen.

Bukan hanya soal gol, pemain yang berposisi di lini depan itu juga beberapa kali merepotkan pertahanan lawan melalui pergerakannya.

Keberanian membawa bola, mencari ruang, serta memberikan umpan kepada rekan setim membuat serangan Persija lebih hidup.

Performa tersebut sekaligus menunjukkan perkembangan Arlyansyah sebagai salah satu talenta muda yang dimiliki Macan Kemayoran.