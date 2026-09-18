Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 19 September 2026 | 02.21 WIB

Prediksi Skor Hamburger SV vs FC Koln di Liga Jerman: Die Geißböcke Curi Kemenangan di Tandang

Hamburger SV menghadapi FC Koln pada pekan keempat Bundesliga di Volksparkstadion, Hamburg. (FC Koln) - Image

Hamburger SV menghadapi FC Koln pada pekan keempat Bundesliga di Volksparkstadion, Hamburg. (FC Koln)

JawaPos.com — Hamburger SV menjamu FC Koln pada pekan keempat Bundesliga di Volksparkstadion, Hamburg, Sabtu (19/9/2026) pukul 20.30 WIB, dalam duel dua tim yang sama-sama mencari konsistensi awal musim.

Namun, kondisi tuan rumah jauh lebih mengkhawatirkan karena Hamburger SV menelan tiga kekalahan beruntun, belum mencetak gol, dan sudah kebobolan 12 kali.

Hamburger SV Masih Terpuruk Tanpa Gol

Hamburger SV belum mampu meraih satu pun poin dari tiga pertandingan Bundesliga musim ini setelah kalah dari Borussia Dortmund, Mainz 05, dan RB Leipzig.

Rentetan tersebut membuat tim asuhan Merlin Polzin berada di dasar klasemen dengan catatan mengenaskan, yakni 0 gol memasukkan dan 12 gol kebobolan.

Kekalahan pertama datang ketika Hamburger SV takluk 0-2 dari Borussia Dortmund di Signal Iduna Park pada pekan pertama.

Laga tersebut disaksikan 81.365 penonton, menjadi jumlah penonton tertinggi di Bundesliga musim ini, sebelum Hamburger SV kemudian dihantam Mainz 05 dengan skor 0-5 di kandang sendiri.

Situasi semakin buruk ketika Hamburger SV kembali kalah 0-5 dari RB Leipzig pada pekan ketiga.

Nicolas Capaldo sempat mencatatkan gol untuk Hamburger SV pada menit keenam, tetapi gol tersebut berupa gol bunuh diri pemain Leipzig sehingga belum bisa dianggap sebagai gol yang dicetak pemain Green Force secara normal.

Menghadapi FC Koln, Polzin harus menemukan solusi cepat terhadap persoalan pertahanan sekaligus produktivitas.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

Minggu, 13 September 2026 | 14.15 WIB

Prediksi Skor Hamburger SV vs Mainz 05 di Liga Jerman: Kans Die Nullfünfer Curi 3 Poin! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Hamburger SV vs Mainz 05 di Liga Jerman: Kans Die Nullfünfer Curi 3 Poin!

Sabtu, 5 September 2026 | 20.12 WIB

Prediksi Skor Borussia Dortmund vs Hamburger SV: Die Borussen Terlalu Digdaya di Hadapan Tim Tamu! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Borussia Dortmund vs Hamburger SV: Die Borussen Terlalu Digdaya di Hadapan Tim Tamu!

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 01.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore