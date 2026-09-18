Prediksi Skor Hamburger SV vs FC Koln di Liga Jerman: Die Geißböcke Curi Kemenangan di Tandang

Hamburger SV menghadapi FC Koln pada pekan keempat Bundesliga di Volksparkstadion, Hamburg. (FC Koln)
JawaPos.com — Hamburger SV menjamu FC Koln pada pekan keempat Bundesliga di Volksparkstadion, Hamburg, Sabtu (19/9/2026) pukul 20.30 WIB, dalam duel dua tim yang sama-sama mencari konsistensi awal musim.
Namun, kondisi tuan rumah jauh lebih mengkhawatirkan karena Hamburger SV menelan tiga kekalahan beruntun, belum mencetak gol, dan sudah kebobolan 12 kali.
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Hamburger SV belum mampu meraih satu pun poin dari tiga pertandingan Bundesliga musim ini setelah kalah dari Borussia Dortmund, Mainz 05, dan RB Leipzig.
Rentetan tersebut membuat tim asuhan Merlin Polzin berada di dasar klasemen dengan catatan mengenaskan, yakni 0 gol memasukkan dan 12 gol kebobolan.
Kekalahan pertama datang ketika Hamburger SV takluk 0-2 dari Borussia Dortmund di Signal Iduna Park pada pekan pertama.
Laga tersebut disaksikan 81.365 penonton, menjadi jumlah penonton tertinggi di Bundesliga musim ini, sebelum Hamburger SV kemudian dihantam Mainz 05 dengan skor 0-5 di kandang sendiri.
Situasi semakin buruk ketika Hamburger SV kembali kalah 0-5 dari RB Leipzig pada pekan ketiga.
Nicolas Capaldo sempat mencatatkan gol untuk Hamburger SV pada menit keenam, tetapi gol tersebut berupa gol bunuh diri pemain Leipzig sehingga belum bisa dianggap sebagai gol yang dicetak pemain Green Force secara normal.
Menghadapi FC Koln, Polzin harus menemukan solusi cepat terhadap persoalan pertahanan sekaligus produktivitas.
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