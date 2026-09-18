Prediksi Skor Werder Bremen vs Augsburg di Liga Jerman: Fuggerstädter Menang Tipis di Tandang

Werder Bremen diprediksi kalah saat menjamu Augsburg di Weserstadion pada lanjutan Liga Jerman. (Augsburg)
JawaPos.com — Werder Bremen menjamu Augsburg di Weserstadion pada Sabtu (19/9/2026) pukul 20.30 WIB dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027, dengan tuan rumah mengincar kemenangan kedua dari tiga pertandingan terakhir, sedangkan Augsburg berusaha mempertahankan start tanpa kekalahan.
Melihat performa dan ketajaman kedua tim, Augsburg diprediksi menang tipis 2-1 dalam duel yang berpotensi berlangsung ketat.
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Werder Bremen menunjukkan perkembangan positif setelah mengawali musim dengan kekalahan telak 1-4 dari Freiburg pada laga pembuka Bundesliga.
Tim asuhan Daniel Thioune kemudian merespons dengan cara meyakinkan melalui kemenangan mengejutkan 3-1 atas RB Leipzig pada 5 September.
Kemenangan tersebut semakin menarik karena Werder Bremen mampu mencetak tiga gol melalui Eren Dinkci, Niclas Fullkrug, dan Marco Grull.
Hasil itu memperlihatkan kemampuan Die Werderaner bangkit setelah hasil buruk, sekaligus memberikan modal penting untuk menghadapi Augsburg di kandang sendiri.
Pada pertandingan terbaru, Werder Bremen kembali memperlihatkan karakter kuat saat menghadapi FC Koln.
Sempat tertinggal lebih dulu, mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Fullkrug dan membawa pulang satu poin dari RheinEnergieStadion.
Hasil imbang tersebut membuat Werder Bremen mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan Bundesliga. Mereka kini berada di posisi ke-10 klasemen, dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.
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Jawa Pos
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