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Sabtu, 19 September 2026 | 03.53 WIB

Prediksi Persebaya vs Garudayaksa FC: Milos Joksic Akui Laga di GBT akan Jadi Ujian Berat

Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic. (Istimewa) - Image

Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic. (Istimewa)

JawaPos.com - Garudayaksa FC hadapi ujian berat di pekan ketiga BRI Super League 2026/27. Tim asuhan Milos Joksic akan bertandang ke markas Persebaya Surabaya.

Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (19/9) sore. Ini menjadi tantangan besar bagi Garudayaksa FC menghadapi Persebaya.

Selain kualitas permainan Persebaya yang kuat, Garudayaksa harus bermain di depan ribuan pendukung lawan. Milos Joksic sadar laga tersebut tidak mudah dan penuh tekanan.

Pelatih asal Serbia menilai Persebaya punya karakter permainan agresif. Mereka melakukan tekanan tinggi sejak area depan lapangan.

"Persebaya adalah tim yang sangat kuat. Mereka menerapkan high pressing yang sangat agresif serta memiliki transisi permainan yang sangat baik. Tugas kami besok tentu akan sangat sulit, tetapi kami sudah bersiap untuk ini," ujar Milos Joksic.

Garudayaksa FC sudah melakukan persiapan matang menghadapi Persebaya. Pelatih menganalisis aspek permainan lawan untuk menentukan strategi yang tepat.

Milos juga memberikan respek pada Persebaya saat bermain di kandang. Namun, dia minta pemain Garudayaksa tingkatkan performa dari dua laga awal musim.

"Kami sudah menganalisis permainan mereka dan tahu bagaimana harus bertanding. Kami sangat menghormati Persebaya karena mereka sangat kuat di kandang. Namun, tim kami harus menunjukkan performa yang jauh lebih baik daripada dua laga pertama," tegasnya.

Skuad Garudayaksa FC saat ini hampir lengkap. Milos menyebut masih ada beberapa persoalan kecil, tapi itu tak mengganggu persiapan tim.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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