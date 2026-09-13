Muhammad Sihran Kecewa Garudayaksa FC Kalah dari Persik Kediri, Janji Perbaiki Kesalahan

JawaPos.com - Garudayaksa FC harus menerima hasil kurang maksimal saat menjalani laga kandang perdana BRI Super League 2026/27.

Menghadapi Persik Kediri di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9), Garudayaksa FC kalah dengan skor 0-2.

Dua gol kemenangan Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique. Penyerang asal Macan Putih tersebut tampil efektif di depan gawang dan memastikan tim tamu membawa pulang tiga poin dari Bogor.

Kekalahan ini tentu menjadi hasil yang mengecewakan bagi Garudayaksa FC. Selain gagal meraih kemenangan, tim promosi tersebut juga belum mampu memberikan hasil positif di hadapan pendukung sendiri pada pertandingan home pertama musim ini.

Penyerang sayap Garudayaksa FC, Muhammad Sihran, turut menyampaikan rasa kecewanya setelah pertandingan. Ia juga secara terbuka meminta maaf kepada para pendukung yang telah memberikan dukungan sepanjang pertandingan.

"Kami dari tim Garudayaksa ingin menyampaikan maaf pada pendukung karena hasil yang kurang baik hari ini di pertandingan home pertama," ujar Sihran.

Menurut Sihran, hasil pertandingan tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemain. Ia menyadari masih ada sejumlah kesalahan dan kekurangan yang perlu segera dibenahi sebelum Garudayaksa FC kembali bertanding.

Pemain yang beroperasi di sektor sayap tersebut memastikan skuad Garudayaksa tidak ingin terlalu lama larut dalam kekecewaan. Evaluasi akan dilakukan untuk mencari solusi atas masalah yang muncul ketika menghadapi Persik Kediri.