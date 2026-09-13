Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 13 September 2026 | 15.29 WIB

Garudayaksa FC Belum Raih Kemenangan, Milos Joksic Ungkap Masalah Utama Tim

Pemain Garudayaksa FC, Muhammad Sihran (kiri). (Istimewa) - Image

Pemain Garudayaksa FC, Muhammad Sihran (kiri). (Istimewa)

JawaPos.com - Garudayaksa FC belum mampu meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal BRI Super League 2026/27. Sebagai tim promosi, Laskar Garuda masih mencari bentuk permainan terbaik setelah mengawali musim dengan hasil yang kurang memuaskan.

Pada pertandingan pertama, Garudayaksa FC harus puas bermain imbang 1-1 melawan Java United FC. Hasil tersebut kemudian diikuti kekalahan saat menjamu Persik Kediri di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9).

Dalam pertandingan tersebut, Garudayaksa FC tak mampu mencetak gol dan harus mengakui keunggulan Persik Kediri dengan skor 0-2. Hasil ini membuat tim besutan Milos Joksic belum mendapatkan kemenangan dari dua laga yang sudah dimainkan.

Joksic memahami situasi tersebut. Pelatih asal Serbia itu menyebut Garudayaksa FC masih membutuhkan waktu untuk menemukan permainan terbaik karena skuad mengalami perubahan besar menjelang kompetisi.

"Kami membangun tim yang benar-benar baru dan saat ini belum memiliki skuad yang lengkap. Saya sudah tahu sejak awal bahwa musim bagi kami mungkin baru benar-benar dimulai pada Oktober, terutama terkait kesiapan para pemain asing," ujar Joksic.

Garudayaksa FC memang masih dalam proses melengkapi komposisi pemain. Saat ini mereka memiliki delapan pemain asing, yakni Dominik Holec, Najeeb Yakubu, Filip Stamenkovic, Paulo Ricardo, Ryo Matsumura, Carlo Armiento, Brian Rubio, serta Aleksandar Busnic yang baru bergabung.

Menurut Joksic, kehadiran pemain baru tidak serta-merta membuat performa tim langsung meningkat. Para pemain tersebut tetap membutuhkan waktu untuk memahami taktik dan beradaptasi dengan rekan-rekan barunya.

"Kami akan melengkapi skuad secepat mungkin, mungkin untuk laga berikutnya. Namun, meski mereka datang, mereka belum masuk ke dalam sistem. Kami butuh waktu untuk mempersiapkan mereka. Tugas saya saat ini adalah membuat tim ini bekerja sama secara solid," katanya.

Joksic juga tidak ingin melempar kesalahan kepada pemain atas hasil yang didapat Garudayaksa FC. Ia memilih bertanggung jawab penuh sekaligus meminta pendukung bersabar menunggu proses pembentukan tim.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Muhammad Sihran Kecewa Garudayaksa FC Kalah dari Persik Kediri, Janji Perbaiki Kesalahan - Image
Sepak Bola Indonesia

Muhammad Sihran Kecewa Garudayaksa FC Kalah dari Persik Kediri, Janji Perbaiki Kesalahan

Minggu, 13 September 2026 | 15.23 WIB

Arema FC Vs Persik Kediri: Tiket Dibuka H-7, Panpel Ingin Aremania Padati Kanjuruhan! - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Vs Persik Kediri: Tiket Dibuka H-7, Panpel Ingin Aremania Padati Kanjuruhan!

Minggu, 13 September 2026 | 14.49 WIB

Jose Enrique Senang Bisa Cetak Brace, Persik Kediri Menang Perdana di Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Jose Enrique Senang Bisa Cetak Brace, Persik Kediri Menang Perdana di Super League

Minggu, 13 September 2026 | 06.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore