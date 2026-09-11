Kendal Tornado FC Mulai Misi Promosi dengan Target Tiga Poin

Kendal Tornado FC mempersiapkan diri jelang menghadapi De Reds FC. (Kendal Tornado)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC siap memulai perjuangan di Championship 2026/2027. Laskar Badai Pantura membidik kemenangan saat menghadapi De Reds FC di Stadion 10 November Surabaya, Sabtu (12/9/2026).
Pertandingan ini menjadi langkah pertama Kendal Tornado FC dalam mengejar target besar musim ini, yakni promosi ke Liga 1 alias Super League. Bermain sebagai tim tamu, skuad asuhan Stefan Keeltjes tetap percaya diri untuk membawa pulang tiga poin.
Stefan mengakui laga perdana tidak akan berjalan mudah. Apalagi, Kendal Tornado FC harus menghadapi De Reds FC di kandangnya sendiri. Meski begitu, persiapan yang sudah dilakukan selama sekitar dua bulan menjadi modal bagi tim untuk tampil maksimal.
"Kami punya target musim ini bisa naik promosi. Pasti besok kami berusaha berjuang untuk bisa ambil poin penuh di kandang lawan, tetapi pertandingan tidak akan mudah bagi kami," ujar Stefan dalam Pre-Match Press Conference online, Jumat (11/9/2026).
Persiapan Kendal Tornado FC juga dilakukan dengan mempelajari kekuatan De Reds FC. Stefan mengaku sudah menyaksikan beberapa pertandingan uji coba calon lawannya tersebut, termasuk memperhatikan pemain-pemain baru yang direkrut untuk musim ini.
Dari pemantauan itu, tim pelatih berusaha mendapatkan gambaran mengenai karakter permainan De Reds FC.
Stefan juga cukup mengenal pelatih lawan, Aji Santoso, sehingga memiliki gambaran mengenai pendekatan yang mungkin diterapkan pada pertandingan nanti.
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Meski demikian, Stefan tidak ingin anak asuhnya terlalu memikirkan lawan. Ia meminta para pemain fokus menjalankan permainan yang sudah dipersiapkan dan tampil percaya diri.
"Saya bilang sama anak-anak, kita mau main di mana pun tidak ada rasa takut. Percaya diri karena kita sudah berlatih sangat keras dan kita juga punya kualitas," tegasnya.
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