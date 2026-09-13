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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 13 September 2026 | 15.03 WIB

Semen Padang Pede Hadapi Persiraja, Nil Maizar Tekankan Tekad dan Perjuangan Pemain

Para pemain Tim Semen Padang FC saat berlatih di Stadion Madya GBK, Jakarta, Jumat (21/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Para pemain Tim Semen Padang FC saat berlatih di Stadion Madya GBK, Jakarta, Jumat (21/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Semen Padang FC menegaskan kesiapan mereka jelang menghadapi Persiraja Banda Aceh pada laga perdana Pegadaian Championship 2026/27. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Minggu (13/9) malam.

Kabau Sirah datang ke Banda Aceh dengan tekad membuka musim baru melalui hasil positif. Persiapan tim disebut sudah berjalan sesuai rencana, baik dari sisi fisik, teknik, taktik, maupun mental para pemain.

Pelatih Kepala Semen Padang, Nil Maizar, memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi siap untuk menjalani pertandingan. Ia berharap anak asuhnya mampu menerapkan persiapan yang sudah dilakukan selama latihan ketika menghadapi Persiraja.

"Semoga pemain dalam keadaan sehat walafiat. Secara fisik, secara teknikal, secara taktikal, dan mental, kita siap untuk menghadapi Persiraja besok malam," ujar Nil Maizar dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Pelatih berpengalaman tersebut juga menekankan pentingnya tekad dan perjuangan seluruh pemain untuk meraih kemenangan. Menurutnya, Semen Padang harus menunjukkan semangat bertanding sejak awal hingga pertandingan berakhir.

"Kemudahan tekad kita untuk memenangi pertandingan akan menjadi kenyataan. Semoga Allah SWT akan selalu memberkati kita. Dan saya harap pemain seluruhnya tetap bertekad dan berjuang memberikan terbaik buat Semen Padang," lanjutnya.

Keyakinan serupa disampaikan pemain Semen Padang, Safrudin Tahar. Mewakili rekan-rekannya, pemain lini belakang tersebut memastikan skuad Kabau Sirah siap menjalankan instruksi yang diberikan tim pelatih.

Safrudin menyebut persiapan yang telah dilakukan menjadi modal penting sebelum tim turun ke lapangan. Ia berharap seluruh pemain bisa bekerja sama dengan baik dan menjalankan skema yang sudah disiapkan untuk menghadapi permainan Persiraja.

"Saya dan teman-teman sangat siap untuk pertandingan besok. Kita akan menjalankan apa yang sudah pelatih instruksikan. Jadi semoga di pertandingan besok kita bisa mendapat hasil yang maksimal," kata Safrudin.

Laga melawan Persiraja menjadi kesempatan pertama bagi Semen Padang untuk mengawali perjalanan mereka di Pegadaian Championship 2026/27. Tiga poin tentunya menjadi target utama Kabau Sirah, meski bermain di markas lawan.

Editor: Banu Adikara
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