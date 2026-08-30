Semen Padang FC Batal Uji Coba Lawan Hougang United, Ini Alasannya

Latihan Semen Padang dan kabarnya batal beruji coba dengan klub Singapura. (Semen Padang)
JawaPos.com - Pertandingan uji coba antara Semen Padang FC kontra klub Singapura, Hougang United, yang seharusnya terlaksana pada 5 September 2026 resmi dibatalkan. Laga tersebut urung terlaksana karena kondisi kahar atau force majeure.
Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh manajemen Semen Padang FC melalui akun instagram resmi klub pada Sabtu (29/8). Dalam keterangannya, kubu Kabau Sirah - julukan Semen Padang FC - menyampaikan bahwa pihak promotor terpaksa membatalkan agenda tersebut karena force majeur.
Tidak dijelaskan keadaan seperti apa yang dimaksud hingga laga uji coba internasional tersebut sampai urung terlaksana, Namun, menurut penjelasan promotor, kondisi yang dialami saat ini berdampak pada perizinan dan dapat berpengaruh pada kesiapan serta kenyamanan tim tamu, Hougang United.
“Pengumuman resmi laga uji tanding dibatalkan Semen Padang FC vs Hougang United. Pihak promotor menyatakan terjadinya keadaan kahar (force majeure) di luar kendali mereka yang berdampak langsung pada pengurusan izin, komitmen kemitraan, hingga kesiapan tim tamu,” tulis Semen Padang FC, dikutip dari akun instagramnya, Minggu (30/8).
“Akibat keadaan kahar (force majeure) dari pihak promotor yang berdampak pada perizinan dan operasional tim tamu, laga persahabatan Semen Padang FC vs Hougang United FC pada 5 September 2026 resmi dibatalkan,” lanjutnya.
Meski demikian, manajemen Semen Padang FC memastikan kabar buruk tersebut tidak mengganggu konsenstrasi skuad jelang mengarungi Championship 2026/2027. Skuad Kabau Sirah dipastikan tetap fokus memantapkan persiapannya dalam mengarungi kompetisi musim depan.
“Pembatalan ini tidak menyurutkan fokus tim. Program latihan akan tetap berlanjut sesuai rencana guna mematangkan strategi dan kondisi fisik seluruh pemain demi mencapai kesiapan 100% menuju pertandingan pertama nanti,” terang Semen Padang FC.
Selain menghadapi Hougang United, Semen Padang FC juga dijadwalkan melawan salah satu klub Super League pada 2 September 2026. Hanya saja, belum diketahui pasti apakah pertandingan tersebut tetap terlaksana atau justru batal juga seperti melawan Hougang United.
Bicara persiapan, Semen Padang FC bisa dikatakan telah melakukan dengan cukup matang. Tim asuhan Nil Maizar itu sempat menjalani pemusatan latihan (TC) di Jogjakarta.
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Jawa Pos
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