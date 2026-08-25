Nil Maizar Beberkan 4 Modal Semen Padang FC untuk Juara Championship 2026/2027

JawaPos.com - Pelatih kepala Semen Padang FC, Nil Maizar, membeberkan empat modal yang harus dimiliki timnya untuk meraih target juara Championship 2026/2027.

Menurutnya, keyakinan, kerja keras, kerendahan hati, dan mendekatkan diri kepada Tuhan menjadi fondasi penting bagi timnya untuk bersaing hingga akhir musim.

Target Semen Padang FC musim ini memang tidak sekadar kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tim berjuluk Kabau Sirah itu membidik gelar juara Championship 2026/2027 sekaligus memastikan tiket promosi ke Super League.

“Kita bukan hanya untuk hanya masuk ke Liga 1, tapi juara di Liga 2. Nah, ada empat hal yang saya harus bicarakan pada teman-teman. Pertama, keyakinan. Dengan skuad ini, saya dengan Pak Presiden yakin tim ini bisa juara Liga 2,” kata Nil Maizar saat ditemui awak media pada acara launching tim di Alam Sutera, Tangerang, Selasa (25/8).

Keyakinan tersebut menjadi modal awal yang menurut Nil Maizar harus tertanam dalam diri seluruh pemain dan elemen tim. Apalagi, Semen Padang FC telah melakukan persiapan selama sekitar dua bulan sebelum kompetisi resmi bergulir.

Selama masa persiapan, Kabau Sirah telah menjalani lima pertandingan uji coba di Yogyakarta. Hasilnya cukup beragam, yakni dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang.

Semen Padang mengawali rangkaian uji coba dengan kekalahan 0-1 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC dan takluk 1-2 dari Borneo FC. Setelah itu, mereka bangkit dengan mengalahkan Kendal Tornado 2-0, bermain imbang 1-1 melawan Java United, lalu menutup rangkaian tersebut dengan kemenangan 4-2 atas De Reds FC.

“Ya kerja kerasnya gimana? Kita sudah kerja dari awal dari bulan pertama sampai bulan ini kita sudah kerja dua bulan, dan kita sudah melakukan uji coba, lima pertandingan uji coba di Yogyakarta, dan hasilnya ada yang plus, ada minus, itu sudah dapat kita lihat,” ujarnya.