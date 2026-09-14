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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 05.53 WIB

Menang Tipis atas Persiraja, Nil Maizar Ingatkan Semen Padang FC Belum Boleh Berpuas Diri

Pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Semen Padang FC membuka perjalanan di Pegadaian Championship 2026/27 dengan hasil positif.

Kabau Sirah berhasil membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor tipis 1-0 di Stadion H. Dimurthala, Aceh, Minggu (13/9) malam.

Gol tunggal kemenangan Semen Padang FC dicetak Ary Maring pada menit ke-71.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Nil Maizar untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.

Meski senang dengan kemenangan perdana, Nil Maizar mengingatkan para pemainnya agar tidak langsung terlena.

Menurut dia, tiga poin di Aceh baru menjadi awal dari perjalanan panjang Semen Padang FC di kompetisi musim ini.

"Kemenangan 1-0 ini artinya sangat banyak buat tim Semen Padang. Alhamdulillah kita bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa sampai menit-menit terakhir," ujar Nil Maizar seusai pertandingan.

Pelatih berpengalaman tersebut juga menilai Persiraja mampu memberikan tekanan yang cukup merepotkan, khususnya pada babak pertama.

Semen Padang FC masih melakukan sejumlah kesalahan teknis seperti passing dan kontrol bola.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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