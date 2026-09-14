Menang Tipis atas Persiraja, Nil Maizar Ingatkan Semen Padang FC Belum Boleh Berpuas Diri

Pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Semen Padang FC membuka perjalanan di Pegadaian Championship 2026/27 dengan hasil positif.
Kabau Sirah berhasil membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor tipis 1-0 di Stadion H. Dimurthala, Aceh, Minggu (13/9) malam.
Gol tunggal kemenangan Semen Padang FC dicetak Ary Maring pada menit ke-71.
Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Nil Maizar untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
Meski senang dengan kemenangan perdana, Nil Maizar mengingatkan para pemainnya agar tidak langsung terlena.
Menurut dia, tiga poin di Aceh baru menjadi awal dari perjalanan panjang Semen Padang FC di kompetisi musim ini.
"Kemenangan 1-0 ini artinya sangat banyak buat tim Semen Padang. Alhamdulillah kita bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa sampai menit-menit terakhir," ujar Nil Maizar seusai pertandingan.
Pelatih berpengalaman tersebut juga menilai Persiraja mampu memberikan tekanan yang cukup merepotkan, khususnya pada babak pertama.
Semen Padang FC masih melakukan sejumlah kesalahan teknis seperti passing dan kontrol bola.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022