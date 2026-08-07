PSMS Medan Coret Empat Pemain Asing Seleksi, Slot Terakhir untuk Striker

Saat ini, PSMS telah mengamankan dua pemain asing, yakni Phillerson Oliveira dan Angelo Meneses. Manajemen masih menyisakan satu kuota pemain asing yang diprioritaskan untuk posisi penyerang.

Empat pemain yang mengikuti seleksi adalah Sana Quide, Jonito Soares Cassama, Fabrizio Tavano, dan Danny Barrow.

Keempatnya sempat mendapat kesempatan tampil bersama PSMS pada ajang Piala Presiden Elite 2026. Pelatih Eko Purdjianto memberikan kesempatan secara bergantian untuk menilai kemampuan masing-masing pemain.

Namun, penampilan mereka belum mampu meyakinkan tim pelatih maupun Direktur Teknik PSMS.

"Tidak ada yang dipertahankan," ujar Presiden Klub PSMS Fendi Jonathan, Kamis (6/8).

Fendi menjelaskan, salah satu alasan utama keempat pemain tersebut gagal direkrut adalah karena performa yang belum sesuai harapan. Selain itu, tidak ada satu pun yang berposisi sebagai penyerang murni.

"Slot terakhir pemain asing untuk lini depan. Kita akan mengandalkan striker asing di Liga 2 nanti," tambahnya.

Meski demikian, Fendi mengungkapkan manajemen sudah mengantongi kandidat untuk mengisi slot pemain asing terakhir. Namun, dia belum bersedia mengungkap identitasnya.

"Sudah, ada. Tunggu saja ya," katanya.