Denis Kolinger Nikmati Latihan Bersama Persija Jakarta, Akui Tak Ada Kendala Cuaca

Bek Persija Jakarta, Denis Kolinger. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Denis Kolinger menikmati latihan bersama skuad Persija Jakarta. Bek asal Kroasia itu bahkan mengaku tak mengalami kendala soal adaptasi, khususnya soal cuaca
Sebagaimana diketahui, Kolinger merupakan salah satu dari delapan rekrutan baru Persija Jakarta di bursa transfer Super League 2026/2027. Pemain berpostur 199 sentimeter itu akan berseragam Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - hingga 2028.
Kolinger yang didatangkan sejak 7 Juli 2026, mengaku telah menjalani empat kali sesi latihan bersama Persija Jakarta. Teranyar, skuad Macan Kemayoran menggelar latihannya di Persija Jakarta Training Ground pada Jumat (17/7) sore WIB.
Eks pemain CFR Cluj itu mengaku semakin nyaman bersama Macan Kemayoran. Kolinger pun berharap persiapan matang yang telah dilakukan skuad Persija Jakarta ini bisa berdampak positif di kompetisi musim depan.
“Latihannya berjalan sangat baik seperti setiap hari. Sekarang kami sudah memiliki rutinitas harian,” buka Kolinger kepada wartawan termasuk JawaPos.com di Persija Training Ground, Jumat (17/7/2026).
“Setiap hari kami memulainya dengan intensitas yang sedikit lebih ringan, lalu secara bertahap latihannya menjadi semakin berat. Saya berharap kami bisa benar-benar siap saat musim kompetisi dimulai,” sambungnya.
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Bek berpostur jangkung itu juga tidak memiliki kendala soal adaptasi dengan cuaca Jakarta. Mantan pemain NK Lokomotiva itu mengatakan, cuaca di Indonesia tak jauh berbeda dengan Zagreb, Kroasia.
“Sejujurnya, cuaca di negara saya tidak terlalu berbeda dengan di Jakarta. Saya tinggal di Zagreb, dan di sana juga sangat panas,” ungkapnya.
“Bahkan bisa mencapai 37 derajat Celsius, lebih panas daripada di sini. Jadi saya rasa saya bisa beradaptasi dengan cuaca di sini dengan sangat cepat,” tambah Kolinger.
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