Denis Kolinger Tegaskan Target Juara Usai TC Persija di Thailand

JawaPos.com - Persija Jakarta mulai mengalihkan fokus sepenuhnya ke persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. Setelah mengakhiri Piala Presiden 2026 sebagai peringkat ketiga, Macan Kemayoran akan melanjutkan persiapan melalui pemusatan latihan (TC) di Thailand pada 10-23 Agustus 2026.

Bek Persija, Denis Kolinger, melihat agenda di Thailand sebagai kesempatan penting untuk membangun kesiapan tim sebelum kompetisi resmi dimulai. Menurutnya, Piala Presiden 2026 menjadi bagian dari proses awal setelah skuad Persija baru berkumpul dalam waktu yang relatif singkat.

Pada turnamen pramusim tersebut, Persija belum berada dalam kondisi ideal. Tim baru menjalani latihan bersama selama sekitar dua pekan. Sejumlah pemain baru bahkan baru bergabung beberapa hari sebelum pertandingan.

Kondisi tersebut membuat Persija belum bisa menjalankan latihan taktik dan strategi secara maksimal.

Komposisi skuad juga belum lengkap karena enam pemain harus memperkuat Timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026.

Kini, situasi mulai berbeda. Persija memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi persaingan Super League 2026/2027.

“Sekarang kami menatap ke depan. Yang pasti, sekarang kami akan melakukan persiapan yang baik di Thailand dan siap untuk memulai musim ini,” kata Denis.

Pemain asal Kroasia itu juga mengaku menikmati proses adaptasinya bersama Persija. Dukungan dari rekan-rekan setim dan tim pelatih membuatnya merasa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya.