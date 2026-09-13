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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 13 September 2026 | 14.51 WIB

Java United Ingin Bangkit di Markas Persita, Fabio Lefundes Waspadai Kekuatan Tuan Rumah

Fabio Lefundes. (Istimewa) - Image

Fabio Lefundes. (Istimewa)

JawaPos.com - Java United FC akan menjalani ujian kedua di BRI Super League 2026/27 dengan bertandang ke markas Persita Tangerang. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Banten International Stadium, Serang, Minggu (13/9) pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Java United untuk memburu kemenangan perdana setelah hanya meraih satu poin pada pertandingan pembuka. Laskar Kepodang Emas sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri, Semarang.

Hasil tersebut belum sesuai dengan harapan Java United yang mengincar awal positif di musim baru.

Karena itu, pertandingan menghadapi Persita menjadi momentum bagi tim untuk memperbaiki sejumlah kekurangan dan membawa pulang hasil maksimal.

Pelatih Kepala Java United FC, Fabio Lefundes, memastikan timnya telah memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melakukan evaluasi. Persiapan juga terus dimatangkan agar para pemain bisa tampil lebih baik saat menghadapi Persita.

“Kami memiliki cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan memaksimalkan persiapan menghadapi laga besok,” kata Fabio Lefundes.

Meski datang sebagai tim tamu, Java United tidak ingin hanya bertahan dan mengandalkan keberuntungan. Lefundes menyebut tim pelatih telah mempelajari permainan Persita, termasuk kekuatan dan kelemahan yang bisa dimanfaatkan dalam pertandingan.

Namun, pelatih asal Brasil tersebut menyadari Persita memiliki keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Pendekar Cisadane juga membawa modal satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan PSIM Yogyakarta pada pertandingan pekan pertama.

“Kami akan berjuang keras dalam setiap pertandingan, baik laga kandang maupun tandang. Semoga, besok dapat menjadi tontonan yang bagus untuk dinikmati penonton,” ujar pelatih berusia 54 tahun tersebut.

Editor: Banu Adikara
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