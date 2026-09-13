Persita Ingin Sempurnakan Momen Ulang Tahun dengan Kemenangan atas Java United

JawaPos.com - Persita Tangerang bersiap menjalani laga kandang pertama mereka pada BRI Super League 2026/27. Pendekar Cisadane akan menjamu Java United FC pada pekan kedua di Banten International Stadium, Minggu (13/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persita untuk meraih kemenangan perdana musim ini.

Pada laga pembuka pekan lalu, tim besutan Carlos Pena harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah PSIM Yogyakarta.

Hasil serupa juga diraih Java United FC. Klub yang sebelumnya dikenal dengan nama Malut United FC tersebut bermain imbang 1-1 ketika menghadapi Garudayaksa pada pertandingan pertama mereka musim ini.

Dengan hasil tersebut, duel di Banten International Stadium diprediksi berjalan cukup menarik. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga langkah mereka sejak awal kompetisi.

Persita mendapat kabar positif karena seluruh pemain berada dalam kondisi fit. Gelandang anyar Tyronne Del Pino juga diprediksi berpeluang menjalani debut bersama Pendekar Cisadane pada pertandingan ini.

Menariknya, Tyronne akan menghadapi mantan klubnya. Musim lalu, Java United masih menggunakan nama Malut United FC. Situasi tersebut tentu membuat pertandingan semakin menarik bagi pemain asal Spanyol tersebut.

Di sisi lain, Java United datang dengan sejumlah pemain asing yang pada pekan pertama belum bisa tampil. Christian Gomis, Jonata Machado, hingga penjaga gawang asal Brasil, Jorge Meurer, berpeluang memperkuat tim pada laga kali ini.