Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 13 September 2026 | 14.49 WIB

Persita Ingin Sempurnakan Momen Ulang Tahun dengan Kemenangan atas Java United

Sesi latihan Persita Tangerang. (Istimewa) - Image

Sesi latihan Persita Tangerang. (Istimewa)

JawaPos.com - Persita Tangerang bersiap menjalani laga kandang pertama mereka pada BRI Super League 2026/27. Pendekar Cisadane akan menjamu Java United FC pada pekan kedua di Banten International Stadium, Minggu (13/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persita untuk meraih kemenangan perdana musim ini.

Pada laga pembuka pekan lalu, tim besutan Carlos Pena harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah PSIM Yogyakarta.

Hasil serupa juga diraih Java United FC. Klub yang sebelumnya dikenal dengan nama Malut United FC tersebut bermain imbang 1-1 ketika menghadapi Garudayaksa pada pertandingan pertama mereka musim ini.

Dengan hasil tersebut, duel di Banten International Stadium diprediksi berjalan cukup menarik. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga langkah mereka sejak awal kompetisi.

Persita mendapat kabar positif karena seluruh pemain berada dalam kondisi fit. Gelandang anyar Tyronne Del Pino juga diprediksi berpeluang menjalani debut bersama Pendekar Cisadane pada pertandingan ini.

Menariknya, Tyronne akan menghadapi mantan klubnya. Musim lalu, Java United masih menggunakan nama Malut United FC. Situasi tersebut tentu membuat pertandingan semakin menarik bagi pemain asal Spanyol tersebut.

Di sisi lain, Java United datang dengan sejumlah pemain asing yang pada pekan pertama belum bisa tampil. Christian Gomis, Jonata Machado, hingga penjaga gawang asal Brasil, Jorge Meurer, berpeluang memperkuat tim pada laga kali ini.

Java United juga memiliki Fabio Lefundes sebagai pelatih. Juru taktik asal Brasil tersebut bukan sosok asing bagi Persita karena pernah menangani Pendekar Cisadane pada musim 2024/25. Carlos Pena juga sudah cukup mengenal karakter permainan Lefundes yang musim lalu membesut Borneo FC.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persita vs Java United: Carlos Pena Ingin Persembahkan Kemenangan untuk Suporter - Image
Sepak Bola Indonesia

Persita vs Java United: Carlos Pena Ingin Persembahkan Kemenangan untuk Suporter

Minggu, 13 September 2026 | 14.49 WIB

Prediksi Skor Persita vs Java United di Super League: Pendekar Cisadane Berpeluang Libas Tim Tamu - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persita vs Java United di Super League: Pendekar Cisadane Berpeluang Libas Tim Tamu

Minggu, 13 September 2026 | 14.09 WIB

Tiket Rp15 Ribu, Hampir 5 Ribu Penonton Saksikan Java United vs Garudayaksa di Stadion Jatidiri - Image
Sepak Bola Indonesia

Tiket Rp15 Ribu, Hampir 5 Ribu Penonton Saksikan Java United vs Garudayaksa di Stadion Jatidiri

Senin, 7 September 2026 | 16.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore