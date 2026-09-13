Persita vs Java United: Carlos Pena Ingin Persembahkan Kemenangan untuk Suporter

JawaPos.com - Persita Tangerang bertekad meraih kemenangan saat menjamu Java United FC pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.

Laga yang berlangsung di Banten International Stadium, Minggu (13/9) sore, menjadi pertandingan kandang pertama Pendekar Cisadane musim ini.

Pertandingan tersebut juga terasa spesial karena Persita baru saja merayakan ulang tahun ke-73 pada 9 September 2026. Karena itu, kemenangan atas Java United diharapkan menjadi hadiah manis bagi klub sekaligus para pendukungnya.

Pelatih Persita, Carlos Pena, memastikan persiapan tim berjalan dengan baik. Kondisi skuad bahkan dinilai lebih siap dibandingkan pertandingan pekan pertama setelah Tamirlan Kozubaev dan Tyronne Del Pino kembali tersedia.

“Kondisi tim saat ini lebih baik dibandingkan pekan lalu karena Tyronne dan Tamirlan sudah kembali. Sekarang saya harus menentukan daftar pemain, namun hampir seluruh skuad saya tersedia untuk pertandingan besok, dan ini tentu kabar baik,” ujar Pena.

Kembalinya kedua pemain tersebut membuat Pena memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan komposisi tim. Pelatih asal Spanyol itu pun ingin anak asuhnya menunjukkan perkembangan yang selama ini dibangun dalam latihan.

Pena menyadari laga melawan Java United tidak akan mudah. Namun, bermain di hadapan pendukung sendiri membuat Persita memiliki motivasi tambahan untuk mengamankan tiga poin.

“Ini adalah pertandingan kandang pertama kami. Pekan ini juga bertepatan dengan ulang tahun ke-73 Persita. Kami ingin memberikan kebahagiaan dan kegembiraan bagi para suporter kami,” kata Pena.