Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 4 September 2026 | 00.00 WIB

Panser Biru Hadiri Acara Gala Dinner, Target PSIS Semarang Kembali ke Super League!

Gala Dinner PSIS Semarang bersama Panser Biru. (PSIS) - Image

Gala Dinner PSIS Semarang bersama Panser Biru. (PSIS)

JawaPos.com - Panser Biru turut hadir dalam acara Gala Dinner bertajuk “Kota Semarang bersama PSIS” yang digelar Pemerintah Kota Semarang di Balai Kota Semarang, Rabu malam (2/9/2026).

Acara tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Pemkot Semarang kepada PSIS Semarang yang akan menjalani kompetisi Liga 2 musim 2026/2027 yang akan dimulai pada tanggal 11 September 2026. 

Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga mempertemukan sejumlah unsur yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan Laskar Mahesa Jenar.

DPP Panser Biru hadir langsung dalam acara tersebut. Ketua Panser Biru, Kepareng alias Wareng, datang bersama Wakil Ketua Galih Eko Putranto atau Galih Ndog serta jajaran DPP Panser Biru. 

Secara keseluruhan, terdapat 10 orang perwakilan DPP Panser Biru yang menghadiri acara gala dinner tersebut.

Kehadiran Panser Biru menjadi bagian dari dukungan suporter terhadap PSIS yang tengah bersiap menghadapi kompetisi Championship alias Liga 2 musim 2026/2027.

Kelompok suporter tersebut juga membawa harapan agar perjalanan Laskar Mahesa Jenar di Liga 2 musim ini berakhir dengan tiket promosi ke kasta tertinggi.

Wareng bahkan menyampaikan pesan melalui akun Instagram pribadinya. Ia berharap kolaborasi antara Pemkot Semarang dan PSIS bisa membawa klub kembali ke Liga 1.

“Bismillah kolaborasi Pemkot dan PSIS Semarang kembali ke Liga 1,” tulis Wareng.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dukungan Penuh untuk PSIS, Pemkot Semarang Siap Kawal Championship! - Image
Sepak Bola Indonesia

Dukungan Penuh untuk PSIS, Pemkot Semarang Siap Kawal Championship!

Kamis, 3 September 2026 | 23.41 WIB

PSIS Semarang Ditahan Gresik United 0-0 dalam Uji Coba, Mental Pemain Jadi Sorotan - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Semarang Ditahan Gresik United 0-0 dalam Uji Coba, Mental Pemain Jadi Sorotan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.24 WIB

I.League Ungkap Alasan PSIS Semarang vs PSPS Pekanbaru Jadi Laga Pembuka Championship 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

I.League Ungkap Alasan PSIS Semarang vs PSPS Pekanbaru Jadi Laga Pembuka Championship 2026/2027

Selasa, 25 Agustus 2026 | 15.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore