Panser Biru Hadiri Acara Gala Dinner, Target PSIS Semarang Kembali ke Super League!

Gala Dinner PSIS Semarang bersama Panser Biru. (PSIS)
JawaPos.com - Panser Biru turut hadir dalam acara Gala Dinner bertajuk “Kota Semarang bersama PSIS” yang digelar Pemerintah Kota Semarang di Balai Kota Semarang, Rabu malam (2/9/2026).
Acara tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Pemkot Semarang kepada PSIS Semarang yang akan menjalani kompetisi Liga 2 musim 2026/2027 yang akan dimulai pada tanggal 11 September 2026.
Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga mempertemukan sejumlah unsur yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan Laskar Mahesa Jenar.
DPP Panser Biru hadir langsung dalam acara tersebut. Ketua Panser Biru, Kepareng alias Wareng, datang bersama Wakil Ketua Galih Eko Putranto atau Galih Ndog serta jajaran DPP Panser Biru.
Secara keseluruhan, terdapat 10 orang perwakilan DPP Panser Biru yang menghadiri acara gala dinner tersebut.
Kehadiran Panser Biru menjadi bagian dari dukungan suporter terhadap PSIS yang tengah bersiap menghadapi kompetisi Championship alias Liga 2 musim 2026/2027.
Kelompok suporter tersebut juga membawa harapan agar perjalanan Laskar Mahesa Jenar di Liga 2 musim ini berakhir dengan tiket promosi ke kasta tertinggi.
Wareng bahkan menyampaikan pesan melalui akun Instagram pribadinya. Ia berharap kolaborasi antara Pemkot Semarang dan PSIS bisa membawa klub kembali ke Liga 1.
“Bismillah kolaborasi Pemkot dan PSIS Semarang kembali ke Liga 1,” tulis Wareng.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya
Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa