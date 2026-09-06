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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 6 September 2026 | 15.10 WIB

Panser Biru Dukung PSIS Kembali ke Liga 1, Minta Latihan Terakhir di Semarang

DPP Panser Biru dukung PSIS Semarang kembali ke Liga 1 dan meminta tim menjalani latihan terakhir di Kota Semarang sebelum kompetisi. (Dok. Kepareng) - Image

DPP Panser Biru dukung PSIS Semarang kembali ke Liga 1 dan meminta tim menjalani latihan terakhir di Kota Semarang sebelum kompetisi. (Dok. Kepareng)

JawaPos.com - Panser Biru hadir dalam launching tim dan jersey PSIS Semarang untuk Championship 2026/2027 di Gedung Radjawali Cultural Center, Semarang, Sabtu (5/9/2026).

Kehadiran jajaran pengurus dan perwakilan komunitas menjadi bentuk dukungan kepada Laskar Mahesa Jenar yang menargetkan promosi kembali ke Liga 1. Dalam acara tersebut, PSIS memperkenalkan 29 pemain dan kembali menggunakan Riors sebagai apparel tim.

Panser Biru juga menyampaikan aspirasi agar PSIS menjalani latihan terakhir di Semarang sebelum kompetisi dimulai. Ketua Umum DPP Panser Biru Kepareng alias Wareng berharap para pemain bisa merasakan langsung dukungan masyarakat dan suporter.

"Supaya pemain tahu bahwa kalian tidak sendiri. Kami tetap bersama pemain PSIS," tegasnya.

Championship 2026/2027 dijadwalkan dimulai pada 11 September 2026. Panser Biru berharap musim ini menjadi momentum PSIS kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Editor: Hendra
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