Panser Biru Hadiri Latihan Terakhir PSIS Semarang Jelang Hadapi PSPS Pekanbaru

JawaPos.com - Dukungan untuk PSIS Semarang terus mengalir menjelang bergulirnya Pegadaian Championship musim 2026/2027.

Panser Biru hadir langsung dalam latihan terakhir Laskar Mahesa Jenar di Lapangan POJ City, Kota Semarang, Kamis (10/9/2026).

Latihan tersebut menjadi persiapan terakhir PSIS Semarang sebelum menjalani laga pembuka kompetisi musim 2026/2027. Tim asuhan Widodo C. Putro dijadwalkan menghadapi PSPS Pekanbaru di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (11/9/2026).

Kehadiran Panser Biru dalam latihan terakhir ini juga menjadi bentuk dukungan nyata dari kelompok suporter Laskar Mahesa Jenar kepada tim kebanggaan Kota Semarang.

Sejumlah pengurus DPP Panser Biru datang bersama anggota untuk memberikan suntikan moral kepada para pemain PSIS.

Wakil Ketua Panser Biru, Galih Eko Putranto atau yang akrab disapa Galih Ndog, turut hadir dalam kesempatan tersebut. Kehadiran para pengurus dan anggota Panser Biru diharapkan bisa menambah motivasi pemain sebelum memulai perjuangan di kompetisi resmi.

Latihan terakhir PSIS Semarang di Kota Semarang sebelumnya memang menjadi salah satu permintaan DPP Panser Biru. Ketua Umum Panser Biru, Kepareng Wareng, menyampaikan usulan tersebut kepada manajemen PSIS saat acara launching tim dan jersey pada Sabtu (5/9/2026) di Radjawali Semarang Culture Center.

Bagi Panser Biru, keberadaan PSIS di Kota Semarang sebelum pertandingan pertama dinilai penting. Selain membuat tim lebih dekat dengan suporternya, momen tersebut juga menjadi kesempatan bagi Panser Biru untuk memberikan dukungan secara langsung sebelum kompetisi dimulai.