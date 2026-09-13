Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 13 September 2026 | 14.09 WIB

Prediksi Skor Persita vs Java United di Super League: Pendekar Cisadane Berpeluang Libas Tim Tamu

Persita Tangerang mengincar kemenangan saat menjamu Java United pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Internasional Banten. (Persita) - Image

Persita Tangerang mengincar kemenangan saat menjamu Java United pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Internasional Banten. (Persita)

JawaPos.com — Persita Tangerang berpeluang mengalahkan Java United pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Internasional Banten, Minggu (13/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Pendekar Cisadane membawa modal satu poin dari markas PSIM Yogyakarta, sedangkan Java United juga bermain imbang 1-1 saat menjamu Garudayaksa.

Persita Punya Modal Pertahanan Solid

Persita Tangerang menunjukkan karakter kuat pada laga pembuka ketika mampu menahan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-1 di kandang lawan.

Tim asuhan Carlos Pena tersebut terlihat solid dalam bertahan dan mampu menjaga permainan tetap berada dalam kendali meski hanya menghasilkan satu shots on target.

Dion Markx menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut.

Bek Persita Tangerang itu punya peran penting dalam menjaga lini belakang sekaligus meredam ancaman PSIM Yogyakarta sepanjang pertandingan.

Catatan satu shots on target memang menunjukkan Persita Tangerang masih memiliki pekerjaan rumah di lini depan.

Namun, kemampuan mencetak satu gol dari satu-satunya shots on target memperlihatkan efisiensi yang bisa menjadi senjata penting ketika menghadapi Java United.

Alexandre Ramalingom bakal menjadi salah satu pemain yang ditunggu kontribusinya dalam pertandingan ini.

Penyerang tersebut perlu memberi dampak lebih besar agar Persita Tangerang tidak hanya mengandalkan kekuatan pertahanan untuk mengamankan tiga poin di kandang.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tiket Rp15 Ribu, Hampir 5 Ribu Penonton Saksikan Java United vs Garudayaksa di Stadion Jatidiri - Image
Sepak Bola Indonesia

Tiket Rp15 Ribu, Hampir 5 Ribu Penonton Saksikan Java United vs Garudayaksa di Stadion Jatidiri

Senin, 7 September 2026 | 16.42 WIB

Garudayaksa FC Selamat dari Kekalahan, Dominik Holec Bangga dengan Karakter Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

Garudayaksa FC Selamat dari Kekalahan, Dominik Holec Bangga dengan Karakter Tim

Senin, 7 September 2026 | 12.57 WIB

Fabio Lefundes Soroti Finishing Java United FC usai Ditahan Imbang Garudayaksa FC 1-1 - Image
Sepak Bola Indonesia

Fabio Lefundes Soroti Finishing Java United FC usai Ditahan Imbang Garudayaksa FC 1-1

Senin, 7 September 2026 | 12.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore