Prediksi Skor Persita vs Java United di Super League: Pendekar Cisadane Berpeluang Libas Tim Tamu

JawaPos.com — Persita Tangerang berpeluang mengalahkan Java United pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Internasional Banten, Minggu (13/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Pendekar Cisadane membawa modal satu poin dari markas PSIM Yogyakarta, sedangkan Java United juga bermain imbang 1-1 saat menjamu Garudayaksa.

Persita Punya Modal Pertahanan Solid Persita Tangerang menunjukkan karakter kuat pada laga pembuka ketika mampu menahan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-1 di kandang lawan.

Tim asuhan Carlos Pena tersebut terlihat solid dalam bertahan dan mampu menjaga permainan tetap berada dalam kendali meski hanya menghasilkan satu shots on target.

Dion Markx menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut.

Bek Persita Tangerang itu punya peran penting dalam menjaga lini belakang sekaligus meredam ancaman PSIM Yogyakarta sepanjang pertandingan.

Catatan satu shots on target memang menunjukkan Persita Tangerang masih memiliki pekerjaan rumah di lini depan.

Namun, kemampuan mencetak satu gol dari satu-satunya shots on target memperlihatkan efisiensi yang bisa menjadi senjata penting ketika menghadapi Java United.

Alexandre Ramalingom bakal menjadi salah satu pemain yang ditunggu kontribusinya dalam pertandingan ini.