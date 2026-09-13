Prediksi Skor Persita vs Java United di Super League: Pendekar Cisadane Berpeluang Libas Tim Tamu

Persita Tangerang mengincar kemenangan saat menjamu Java United pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Internasional Banten. (Persita)
JawaPos.com — Persita Tangerang berpeluang mengalahkan Java United pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Internasional Banten, Minggu (13/9/2026) pukul 15.30 WIB.
Pendekar Cisadane membawa modal satu poin dari markas PSIM Yogyakarta, sedangkan Java United juga bermain imbang 1-1 saat menjamu Garudayaksa.
Persita Tangerang menunjukkan karakter kuat pada laga pembuka ketika mampu menahan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-1 di kandang lawan.
Tim asuhan Carlos Pena tersebut terlihat solid dalam bertahan dan mampu menjaga permainan tetap berada dalam kendali meski hanya menghasilkan satu shots on target.
Dion Markx menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut.
Bek Persita Tangerang itu punya peran penting dalam menjaga lini belakang sekaligus meredam ancaman PSIM Yogyakarta sepanjang pertandingan.
Catatan satu shots on target memang menunjukkan Persita Tangerang masih memiliki pekerjaan rumah di lini depan.
Namun, kemampuan mencetak satu gol dari satu-satunya shots on target memperlihatkan efisiensi yang bisa menjadi senjata penting ketika menghadapi Java United.
Alexandre Ramalingom bakal menjadi salah satu pemain yang ditunggu kontribusinya dalam pertandingan ini.
Penyerang tersebut perlu memberi dampak lebih besar agar Persita Tangerang tidak hanya mengandalkan kekuatan pertahanan untuk mengamankan tiga poin di kandang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022