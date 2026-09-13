Prediksi Skor Persebaya vs PSIM di Super League: Kans Green Force Pesta Gol di Gelora Bung Tomo!

JawaPos.com — Persebaya Surabaya diprediksi mampu mengalahkan PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Green Force berpeluang memanfaatkan dukungan Bonek dan kualitas lini serang untuk meraih kemenangan perdana setelah bermain 1-1 melawan Bhayangkara FC.

Persebaya Surabaya memang belum menunjukkan performa terbaik pada laga pembuka.

Tim asuhan Bernardo Tavares hanya mampu bermain imbang 1-1 di markas Bhayangkara FC pada 5 September lalu, setelah permainan mereka mengalami penurunan cukup signifikan pada babak kedua.

Sebaliknya, PSIM Yogyakarta juga datang ke Surabaya dengan modal satu poin.

Laskar Mataram bermain imbang 1-1 ketika menjamu Persita Tangerang, meski sempat berada dalam situasi sulit sebelum Adrian Purzycki mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-84.

Mengapa Persebaya Surabaya lebih diunggulkan? Persebaya Surabaya memiliki keuntungan besar karena tampil di Stadion Gelora Bung Tomo.

Dukungan Bonek diperkirakan membuat Green Force tampil lebih agresif sejak menit awal sekaligus meningkatkan tekanan kepada PSIM Yogyakarta.

Secara rekor pertemuan, Persebaya Surabaya juga memiliki modal positif.