Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 13 September 2026 | 14.04 WIB

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM di Super League: Kans Green Force Pesta Gol di Gelora Bung Tomo!

Pemain baru diprediksi langsung memperkuat lini serang Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIM Yogyakarta di Gelora Bung Tomo. (Persebaya) - Image

Pemain baru diprediksi langsung memperkuat lini serang Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIM Yogyakarta di Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya diprediksi mampu mengalahkan PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Green Force berpeluang memanfaatkan dukungan Bonek dan kualitas lini serang untuk meraih kemenangan perdana setelah bermain 1-1 melawan Bhayangkara FC.

Persebaya Surabaya memang belum menunjukkan performa terbaik pada laga pembuka.

Tim asuhan Bernardo Tavares hanya mampu bermain imbang 1-1 di markas Bhayangkara FC pada 5 September lalu, setelah permainan mereka mengalami penurunan cukup signifikan pada babak kedua.

Sebaliknya, PSIM Yogyakarta juga datang ke Surabaya dengan modal satu poin.

Laskar Mataram bermain imbang 1-1 ketika menjamu Persita Tangerang, meski sempat berada dalam situasi sulit sebelum Adrian Purzycki mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-84.

Mengapa Persebaya Surabaya lebih diunggulkan?

Persebaya Surabaya memiliki keuntungan besar karena tampil di Stadion Gelora Bung Tomo.

Dukungan Bonek diperkirakan membuat Green Force tampil lebih agresif sejak menit awal sekaligus meningkatkan tekanan kepada PSIM Yogyakarta.

Secara rekor pertemuan, Persebaya Surabaya juga memiliki modal positif.

Dalam lima pertemuan terakhir, Green Force mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, termasuk kemenangan telak 3-0 atas PSIM Yogyakarta pada 25 Januari 2026.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Laga Tandang Perdana PSIM Yogyakarta, Laskar Mataram Kembali Bidik Kemenangan atas Persebaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Laga Tandang Perdana PSIM Yogyakarta, Laskar Mataram Kembali Bidik Kemenangan atas Persebaya

Minggu, 13 September 2026 | 14.49 WIB

Jean-Paul van Gastel Tak Goyah Hadapi Teror Bonek! PSIM Siap Kejutkan Persebaya Surabaya Lagi - Image
Sepak Bola Indonesia

Jean-Paul van Gastel Tak Goyah Hadapi Teror Bonek! PSIM Siap Kejutkan Persebaya Surabaya Lagi

Minggu, 13 September 2026 | 13.58 WIB

Bernardo Tavares Tak Ingin Mimpi Buruk Terulang! Waspada Ledakan PSIM di Kandang Persebaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Tak Ingin Mimpi Buruk Terulang! Waspada Ledakan PSIM di Kandang Persebaya

Minggu, 13 September 2026 | 13.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore