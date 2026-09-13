6 Tembakan Madura United Cukup untuk Hancurkan PSS Sleman di Maguwoharjo

Dimitar Mitkov mencetak dua gol saat Madura United mengalahkan PSS Sleman 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman. (Madura United)
JawaPos.com — Madura United FC sukses menghancurkan PSS Sleman 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9/2026) sore, lewat strategi yang sudah disiapkan Jose Gomes saat latihan.
Kemenangan pada pekan kedua Super League 2026/2027 itu membuat Laskar Sape Kerrab meraih enam poin dari dua pertandingan dan terus menjaga posisi di papan atas klasemen sementara.
Jose Gomes mengakui PSS Sleman memberikan perlawanan sulit, terutama karena Madura United harus bermain di kandang lawan dengan dukungan penuh suporter tuan rumah.
Meski begitu, Hugo Gomes dan kolega mampu menjalankan strategi yang sudah dipersiapkan dalam sesi latihan hingga akhirnya membawa pulang tiga poin.
"Pertandingan tandang sore ini, Sleman memang menyulitkan," kata Jose Gomes selepas pertandingan.
“Mereka punya tim dan dukungan bagus, tapi kami punya strategi yang sudah disiapkan saat latihan, bagaimana kami cetak gol pada sore tadi.”
Pelatih Madura United tersebut menilai pertandingan berjalan berbeda antara babak pertama dan kedua, dengan timnya sempat kesulitan menemukan permainan terbaik sebelum jeda.
Situasi berubah setelah Madura United mencetak gol cepat pada awal babak kedua sehingga permainan menjadi lebih terkontrol.
"Babak pertama, kami memang ada kesulitan. Babak kedua, kami bisa cetak gol awal dan kontrol pertandingan," imbuh Jose Gomes.
Pernyataan itu menggambarkan perubahan pendekatan Madura United setelah turun minum, terutama dalam memanfaatkan momentum untuk mengubah arah pertandingan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022