6 Tembakan Madura United Cukup untuk Hancurkan PSS Sleman di Maguwoharjo

JawaPos.com — Madura United FC sukses menghancurkan PSS Sleman 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9/2026) sore, lewat strategi yang sudah disiapkan Jose Gomes saat latihan.

Kemenangan pada pekan kedua Super League 2026/2027 itu membuat Laskar Sape Kerrab meraih enam poin dari dua pertandingan dan terus menjaga posisi di papan atas klasemen sementara.

Strategi Jose Gomes Berbuah Manis di Maguwoharjo Jose Gomes mengakui PSS Sleman memberikan perlawanan sulit, terutama karena Madura United harus bermain di kandang lawan dengan dukungan penuh suporter tuan rumah.

Meski begitu, Hugo Gomes dan kolega mampu menjalankan strategi yang sudah dipersiapkan dalam sesi latihan hingga akhirnya membawa pulang tiga poin.

"Pertandingan tandang sore ini, Sleman memang menyulitkan," kata Jose Gomes selepas pertandingan.

“Mereka punya tim dan dukungan bagus, tapi kami punya strategi yang sudah disiapkan saat latihan, bagaimana kami cetak gol pada sore tadi.”

Pelatih Madura United tersebut menilai pertandingan berjalan berbeda antara babak pertama dan kedua, dengan timnya sempat kesulitan menemukan permainan terbaik sebelum jeda.

Situasi berubah setelah Madura United mencetak gol cepat pada awal babak kedua sehingga permainan menjadi lebih terkontrol.

"Babak pertama, kami memang ada kesulitan. Babak kedua, kami bisa cetak gol awal dan kontrol pertandingan," imbuh Jose Gomes.