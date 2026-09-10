Pantang Kendorkan Gas! Madura United Ingin Lanjutkan Tren Positif Hadapi PSS Sleman

JawaPos.com — Madura United FC membidik poin saat bertandang ke markas PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (12/9/2026) sore, demi melanjutkan tren positif pada awal Super League 2026/2027.

Target tersebut diusung setelah Madura United FC membuka kompetisi dengan kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9/2026).

Apa Target Madura United FC saat Menghadapi PSS Sleman? Madura United FC tidak ingin kemenangan pada pekan pertama berhenti sebagai hasil sesaat dan bertekad membawa pulang poin dari kandang PSS Sleman. Pelatih Madura United FC Jose Gomes menilai tambahan poin penting untuk menjaga momentum sekaligus meningkatkan kepercayaan diri skuadnya pada awal musim.

"Setelah pertandingan pertama, kami mendapatkan tiga poin. Sekarang kami ingin melanjutkan momentum itu," kata Jose Gomes, Kamis (10/9/2026).

Kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara menjadi bekal penting bagi Madura United FC sebelum menjalani laga tandang pertama mereka di Super League 2026/2027. Hasil tersebut juga memberikan energi positif bagi Angga Saputra cs untuk menghadapi tantangan berbeda di Stadion Maguwoharjo.

Jose Gomes menyadari laga melawan PSS Sleman tidak akan mudah karena Super Elang Jawa bakal mendapat dukungan penuh dari publik sendiri. Pelatih asal Portugal itu meminta pemain Madura United FC tetap fokus dan menunjukkan karakter permainan sepanjang pertandingan.

"Kami tahu pertandingan melawan PSS akan sulit. Mereka bermain di kandang dan memiliki pemain-pemain berkualitas. Kami harus fokus, bekerja keras, dan bermain dengan karakter kami," ujarnya.

Mengapa Madura United FC Tak Boleh Terlena? Jose Gomes meminta skuad Madura United FC tidak menjadikan kemenangan atas Persijap Jepara sebagai alasan untuk mengurangi kewaspadaan saat menghadapi PSS Sleman. Menurutnya, setiap pertandingan di kompetisi memiliki tantangan berbeda sehingga konsentrasi pemain harus tetap terjaga sejak menit awal hingga laga berakhir.