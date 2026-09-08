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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 8 September 2026 | 13.46 WIB

Jose Gomes Buka Suara! Start Apik Madura United Selamatkan Wajah Tim Jawa Timur di Super League

Dimitar Mitkov menjadi bintang kemenangan Madura United FC atas Persijap Jepara dengan mencetak dua gol pada pekan pertama Super League 2026/2027. (Madura United) - Image

Dimitar Mitkov menjadi bintang kemenangan Madura United FC atas Persijap Jepara dengan mencetak dua gol pada pekan pertama Super League 2026/2027. (Madura United)

JawaPos.com — Madura United FC mengawali Super League 2026/2027 dengan kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9/2026) malam.

Hasil tersebut membuat Laskar Sape Kerrab mengamankan tiga poin sekaligus menjadi salah satu dari dua klub Jawa Timur yang meraih kemenangan pada pekan pertama.

Kemenangan Madura United terasa semakin penting karena diraih pada laga perdana kompetisi di hadapan pendukung sendiri.

Tim asuhan Jose Gomes mampu tampil agresif sejak pertandingan dimulai dan menciptakan sejumlah peluang meski harus menunggu hingga babak kedua untuk mencetak gol.

Madura United Sukses Amankan Tiga Poin

Madura United FC akhirnya memetik kemenangan setelah menundukkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 melalui dua gol Dimitar Mitkov.

Striker asing anyar tersebut menjadi pembeda setelah mencetak gol pembuka pada menit ke-54 dan menggandakannya pada menit 90+1.

Babak pertama pertandingan berlangsung tanpa gol meski Madura United tampil menekan.

Laskar Sape Kerrab beberapa kali mampu membangun serangan dan menghasilkan peluang, tetapi belum ada yang berhasil dikonversi menjadi gol hingga kedua tim memasuki ruang ganti.

Situasi berubah pada awal babak kedua ketika Dimitar Mitkov berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-54. Gol tersebut membuat Madura United FC unggul 1-0 sekaligus meningkatkan tekanan tuan rumah kepada Persijap Jepara.

Editor: Banu Adikara
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