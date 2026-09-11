Hasil Super League: Sengit, Dewa United vs Bhayangkara FC Tanpa Pemenang

Dewa United dan Bhayangkara FC bermain imbang 2-2 di Super League 2026/2027. Denilson mencetak dua gol dalam laga sengit di Banten. (Dok. Dewa)
JawaPos.com — Dewa United dan Bhayangkara FC harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 pada pekan kedua Super League 2026/2027. Pertandingan berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Banten, Jumat (11/9) malam WIB.
Kedua tim langsung tancap gas sejak menit awal. Dewa United dan Bhayangkara FC saling jual beli serangan, meski belum ada yang berujung peluang emas hingga laga memasuki menit ke-20.
Bhayangkara FC berhasil mencetak gol pembuka melalui Milan Ristovski pada menit ke-29. Dewa United merespons dengan permainan yang lebih agresif.
Hasilnya, Dewa United sukses mencetak gol penyeimbang pada menit ke-32 lewat sontekan Denilson setelah memanfaatkan umpan silang Taisei Marukawa.
Pertandingan kembali berjalan sengit. Kedua tim semakin intens melancarkan serangan untuk mencetak gol keunggulan.
Menjelang babak pertama berakhir, Bhayangkara FC kembali mencetak gol. Tim asuhan Oscar Bruzon itu menggandakan keunggulan lewat tendangan bebas Jefferson Brenes pada pengujung babak pertama.
Bhayangkara FC pun untuk sementara unggul 2-1 atas Dewa United.
Usai turun minum, Dewa United tampil lebih agresif. Skuad Banten Warriors mendominasi jalannya pertandingan dibandingkan Bhayangkara FC.
Gelombang serangan terus dilancarkan Dewa United. Hanya saja, tim polesan Osmar Loss masih kesulitan menjebol solidnya pertahanan Bhayangkara FC.
Hingga laga memasuki menit ke-75, belum ada tambahan gol yang tercipta. Dewa United tampil sangat dominan, sementara Bhayangkara FC cenderung bertahan dengan mengandalkan serangan balik cepat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022