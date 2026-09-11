Hasil Super League: Sengit, Dewa United vs Bhayangkara FC Tanpa Pemenang

JawaPos.com — Dewa United dan Bhayangkara FC harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 pada pekan kedua Super League 2026/2027. Pertandingan berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Banten, Jumat (11/9) malam WIB.

Hujan Gol di Babak Pertama Kedua tim langsung tancap gas sejak menit awal. Dewa United dan Bhayangkara FC saling jual beli serangan, meski belum ada yang berujung peluang emas hingga laga memasuki menit ke-20.

Bhayangkara FC berhasil mencetak gol pembuka melalui Milan Ristovski pada menit ke-29. Dewa United merespons dengan permainan yang lebih agresif.

Hasilnya, Dewa United sukses mencetak gol penyeimbang pada menit ke-32 lewat sontekan Denilson setelah memanfaatkan umpan silang Taisei Marukawa.

Pertandingan kembali berjalan sengit. Kedua tim semakin intens melancarkan serangan untuk mencetak gol keunggulan.

Menjelang babak pertama berakhir, Bhayangkara FC kembali mencetak gol. Tim asuhan Oscar Bruzon itu menggandakan keunggulan lewat tendangan bebas Jefferson Brenes pada pengujung babak pertama.

Bhayangkara FC pun untuk sementara unggul 2-1 atas Dewa United.

Dewa United Dominan di Babak Kedua Usai turun minum, Dewa United tampil lebih agresif. Skuad Banten Warriors mendominasi jalannya pertandingan dibandingkan Bhayangkara FC.

Gelombang serangan terus dilancarkan Dewa United. Hanya saja, tim polesan Osmar Loss masih kesulitan menjebol solidnya pertahanan Bhayangkara FC.