Prediksi Dewa United vs Bhayangkara FC di BRI Super League: Adu Efektivitas dan Penguasaan Bola

JawaPos.com - Dewa United dan Bhayangkara FC akan bertemu pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Banten, Jumat (11/9) mulai pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk melanjutkan catatan positif pada awal musim.

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Pertandingan tersebut juga dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

Dewa United datang dengan modal kemenangan pada pekan pertama.

Tim asuhan Osmar Loss berhasil membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan Persik Kediri dengan skor tipis 1-0 di kandang lawan.

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Rafael Struick menjadi penentu kemenangan Dewa United dalam pertandingan tersebut.

Hasil itu tentu memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Tangsel Warriors sebelum menjalani laga kandang melawan Bhayangkara FC.