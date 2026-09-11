Prediksi Susunan Pemain Dewa United vs Bhayangkara FC: Egy Maulana Vikri Siap Beri Kejutan

JawaPos.com - Dewa United bakal menghadapi Bhayangkara FC di pekan kedua Super League. Laga tersebut bakal dimainkan di Banten Internasional Stadium, Jumat (11/9) pukul 19.00 WIB.

Egy Maulana Vikri mengakui bahwa Bhayangkara FC adalah salah satu tim kuat di Super League. Pemain timnas Indonesia tersebut telah siap menghadapi tim tamu dan memberikan kemenangan kepada para pendukung.

"Kita semua tahu Bhayangkara tim yang seperti apa. Kami siap untuk bertanding besok, melakukan yang terbaik dan memberikan kesenangan untuk suporter yang akan datang nanti," kata Egy Maulana Vikri saat konferensi pers yang dikutip dari Instagram resmi Dewa United.

Di sisi lain, Osmar Loss sebagai pelatih ingin timnya bermain bagus di depan publik sendiri. Kemenangan melawan Persik Kediri di laga perdana dianggapnya sebagai modal penting.

"Kami sudah mendapatkan tiga poin di laga tandang. Dan saatnya kami mengulangi hal yang sama dengan penampilan yang bagus di kandang," ujar pelatih asal Brasil tersebut.

Prediksi Susunan Pemain Dewa United vs Bhayangkara FC Dewa United diprediksi tidak akan mengubah susunan pemainnya saat mengalahkan Persik Kediri. Mereka tetap mengandalkan Rafael Struick di lini depan yang masih dalam kepercayaan diri tinggi.

Sementara Bhayangkara FC, diprediksi akan melakukan perubahan. Allano yang mencetak gol penyama kedudukan saat melawan Persebaya Surabaya, diperkirakan bermain sejak menit pertama.

Dewa United: Sonny, Ady, Ko Myeong Seok, Kuipers, Alta Ballah, Jean, Jenner, Egy, Denilson, Iury, Struick