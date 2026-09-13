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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 13 September 2026 | 12.43 WIB

Arema FC Waspadai PSM Makassar, Marcos Santos Soroti Ancaman Transisi Cepat Juku Eja

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Arema) - Image

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Arema)

JawaPos.com - Arema FC membawa modal positif saat menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027.

Singo Edan akan bertandang ke Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9) sore.

Kemenangan telak pada pertandingan perdana membuat Arema FC memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi laga tandang tersebut.

Namun, pelatih Marcos Santos tidak ingin hasil positif itu membuat para pemain kehilangan fokus.

Marcos menyadari PSM bukan lawan yang mudah.

Meski Juku Eja kalah dari Persib Bandung pada pertandingan pertama, dia tetap melihat kualitas besar dalam skuad PSM.

Pelatih asal Brasil tersebut bahkan menilai permainan PSM pada laga pembuka cukup bagus.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Marcos adalah kemampuan pemain tuan rumah dalam melakukan transisi dengan cepat.

"Pada laga pertama mereka banyak melakukan transisi dan ada banyak pemain yang melakukan transisi cepat. Mereka bermain bagus pada laga sebelumnya di Bandung, makanya kami harus melakukan persiapan dengan baik untuk mencoba mendapatkan poin dari sini," ujar Marcos.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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