Kabar Baik Arema FC, Gustavo Henrique Mulai Berlatih di Lapangan dan Dewangga Segera Pulih

JawaPos.com - Arema FC mendapat kabar positif dari kondisi dua pemainnya, Gustavo Henrique dan Alfeandra Dewangga.

Tim medis Singo Edan menyebut proses pemulihan keduanya berjalan sesuai perkembangan yang diharapkan.

Kondisi tersebut menjadi kabar baik bagi Arema FC yang tengah mempersiapkan diri menghadapi lanjutan Super League 2026/2027.

Gustavo dan Dewangga sebelumnya harus menjalani penanganan karena mengalami masalah kebugaran.

Gustavo Henrique masih menjalani proses rehabilitasi akibat cedera otot paha depan kiri atau quadriceps.

Cedera tersebut dialami penyerang asal Brasil itu ketika memperkuat Arema FC dalam pertandingan Piala Presiden menghadapi DPMM FC Brunei Darussalam pada akhir Juli 2026.

Cedera tersebut membuat Gustavo harus menepi dan menjalani pemulihan secara bertahap. Ia juga sempat diragukan untuk tampil pada awal kompetisi Super League musim ini.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan kondisi Gustavo semakin membaik. Fisioterapis Arema FC, Reta Arroyan, mengatakan sang pemain mulai meningkatkan intensitas latihan.

"Perkembangan Gustavo Henrique semakin membaik. Minggu ini dia mulai menaikkan intensitas latihan dan mulai mencoba adaptasi lapangan, seperti latihan jogging," ujar Reta.