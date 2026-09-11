24 Kali Bobol PSM Makassar! Modal Apik Arema FC Jaga Tren Positif di Super League

Arema FC menatap laga kontra PSM Makassar pada pekan kedua Super League 2026/2027 dengan modal kemenangan perdana dan rekor 24 gol dalam 18 pertemuan. (Arema)
JawaPos.com — Arema FC membawa modal positif berupa kemenangan pada laga perdana Super League 2026/2027 saat menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9/2026).
Singo Edan juga memiliki catatan unggul dalam produktivitas pertemuan Super League dengan 24 gol dari 18 pertandingan melawan PSM Makassar.
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Catatan pertemuan PSM Makassar kontra Arema FC di Super League menunjukkan persaingan cukup berimbang dalam 18 pertandingan terakhir.
Berdasarkan data Transfermarkt, Arema FC mengantongi 8 kemenangan, sedangkan PSM Makassar menang 6 kali dan empat laga lainnya berakhir imbang.
Keunggulan Arema FC juga terlihat dari jumlah gol yang sudah dicetak dalam duel tersebut. Arema FC mencatat 24 gol, unggul satu gol dari PSM Makassar yang mengoleksi 23 gol dari 18 pertemuan.
Statistik tersebut menjadi salah satu modal kepercayaan diri bagi Arema FC menjelang lawatan ke Parepare. Meski begitu, pelatih Marcos Santos tidak ingin catatan masa lalu membuat timnya terlena saat menghadapi PSM Makassar.
Marcos Santos justru meminta anak asuhnya mempersiapkan pertandingan berdasarkan karakter permainan PSM Makassar musim ini.
Pelatih asal Brasil tersebut menilai lawannya memiliki organisasi permainan kuat dan mampu memberikan ancaman melalui skema yang berbeda.
"Kami mencoba mensimulasikan beberapa situasi, berusaha memahami tim Makassar yang merupakan tim sangat kuat," kata Marcos Santos.
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