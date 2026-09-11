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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 11 September 2026 | 13.42 WIB

Arema FC Pernah Kehilangan 15 Poin di Laga Tandang, Lawan PSM Makassar Jadi Ujian Besar!

Arema FC memburu kemenangan tandang pertama musim ini saat menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9/2026). (Arema) - Image

Arema FC memburu kemenangan tandang pertama musim ini saat menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9/2026). (Arema)

JawaPos.com — Arema FC membawa kepercayaan diri tinggi saat bertandang menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9/2026) sore.

Singo Edan ingin memburu kemenangan tandang pertama musim ini setelah dalam lima musim terakhir selalu gagal menang pada laga away pertama.

Mengapa laga tandang Arema FC menjadi perhatian?

Laga melawan PSM Makassar menjadi kesempatan Arema FC memperbaiki catatan tandang yang belum meyakinkan dalam lima musim terakhir, terutama pada pertandingan away pertama setiap musimnya.

Dari lima laga tersebut, Arema FC hanya mampu mengamankan tiga hasil imbang dan harus menerima dua kekalahan.

Catatan itu memperlihatkan Arema FC kehilangan 15 poin dalam lima pertandingan tandang tersebut jika seluruh laga dihitung berdasarkan tiga poin untuk kemenangan.

Rekor tersebut sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi tim setelah membuka Super League 2026/2027 dengan kemenangan telak atas Isenmulang Kalteng FC.

Kemenangan besar pada pertandingan perdana membuat Arema FC langsung menempati posisi puncak klasemen sementara.

Hasil tersebut memberikan modal penting bagi Singo Edan sebelum menjalani ujian berbeda di markas PSM Makassar yang dikenal memiliki dukungan suporter fanatik.

Pelatih Arema FC Marcos Santos menyadari tantangan tersebut tidak ringan.

Editor: Banu Adikara
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