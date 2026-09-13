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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 13 September 2026 | 12.26 WIB

Deklarasi Damai Suporter Liga 2 Digelar Sebelum Laga Pembuka PSIS vs PSPS di Stadion Jatidiri

Deklarasi damai suporter Liga 2 di Stadion Jatidiri dukungan penonton away kembali hadir. (Istimewa)&nbsp; - Image

Deklarasi damai suporter Liga 2 di Stadion Jatidiri dukungan penonton away kembali hadir. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Laga pembuka Pegadaian Championship 2026/2027 antara PSIS Semarang dan PSPS Pekanbaru tidak hanya menyajikan pertandingan di atas lapangan.

Pertemuan kedua tim di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (11/9), juga menjadi momentum bagi suporter untuk membangun kembali hubungan yang lebih baik.

Pertandingan yang berakhir dengan kemenangan PSIS Semarang 2-1 tersebut dihadiri ribuan pendukung tuan rumah, baik dari Panser Biru maupun Snex.

Suporter PSPS Pekanbaru juga datang langsung ke Semarang untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya.

Menariknya, sebelum pertandingan dimulai, Stadion Jatidiri juga menjadi tempat berkumpulnya sejumlah kelompok suporter dari berbagai klub yang mengikuti deklarasi perdamaian antar suporter.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menyambut bergulirnya kompetisi musim 2026/2027.

Sejumlah kelompok suporter yang hadir di antaranya berasal dari Barito Putra, Persipura Jayapura, Deltras Sidoarjo, PSPS Pekanbaru, PSIS Semarang, Persiba Balikpapan, hingga Kendal Tornado FC.

Momen tersebut turut dibagikan salah satu pengurus DPP Panser Biru dari Divisi Antar Korwil, Alfiam Tri Irawan, melalui akun Instagram pribadinya @alfian_congex32.

Dalam unggahannya, Alfiam menyampaikan harapan agar deklarasi tersebut menjadi awal yang baik bagi hubungan antarsuporter sepak bola Indonesia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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