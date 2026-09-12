Bangga Aksi Kemanusiaan Bonek, Bernardo Tavares Ingin Hadiahkan 3 Poin Persebaya Lawan PSIM

Bernardo Tavares mengapresiasi aksi kemanusiaan Bonek untuk korban gempa NTT dan berharap Persebaya Surabaya meraih tiga poin saat menjamu PSIM Yogyakarta. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengapresiasi aksi kemanusiaan Bonek melalui Bonek Disaster Response Team 27 (BDRT 27) untuk membantu korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jelang menghadapi PSIM Yogyakarta di Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9/2026), Bernardo ingin Persebaya Surabaya membalas kepedulian tersebut dengan kemenangan dan tiga poin.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang area utara Laut Flores pada Sabtu (15/8/2026) pukul 05.58 WITA.
Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10-15 kilometer, sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT, serta sempat menimbulkan potensi tsunami.
Dampak bencana tersebut masih terasa setelah gempa utama terjadi. Hingga 21 Agustus 2026, wilayah sekitar lokasi gempa tercatat mengalami 3.394 kali gempa susulan.
Kondisi itu mendorong Bonek menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak melalui BDRT 27. Dukungan diberikan dalam bentuk penggalangan donasi untuk membantu saudara-saudara mereka yang berada di Flores, NTT.
Donasi yang berhasil dihimpun BDRT 27 mencapai Rp 134.127.065.
Jumlah tersebut menjadi bukti kepedulian Bonek tidak hanya ditunjukkan melalui dukungan kepada Persebaya Surabaya di stadion, tetapi juga saat masyarakat membutuhkan bantuan.
BDRT 27 menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu penggalangan dana tersebut.
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Jawa Pos
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