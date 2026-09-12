Igor Tolic Bongkar Penyebab Persib Kalah dari Persija, Minta Maaf kepada Bobotoh

Pelatih Persib, Igor Tolic, mendampingi timnya dalam laga melawan Persija di SUGBK, Jakarta (12/9). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menyampaikan permohonan maaf kepada Bobotoh setelah timnya menelan kekalahan dari Persija Jakarta.
Tim berjuluk Maung Bandung itu takluk 1-2 dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026).
Hasil tersebut tentu menjadi pukulan bagi Persib Bandung. Terlebih, Maung Bandung sebenarnya mampu memberikan perlawanan lebih baik pada akhir pertandingan setelah melakukan sejumlah perubahan di dalam permainan.
Igor Tolic mengakui Persib Bandung tidak tampil sesuai harapan pada 60 menit pertama. Menurutnya, tim asuhannya kurang dinamis sehingga memberikan kesempatan kepada Persija Jakarta untuk lebih banyak mengontrol jalannya pertandingan.
"Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bobotoh. Pada 60 menit pertama, kami tidak tampil cukup baik dan kurang dinamis," ujar Tolic dalam konferensi pers setelah pertandingan.
Persib Bandung baru memperlihatkan perubahan permainan pada 30 menit terakhir. Tim pelatih melakukan sejumlah penyesuaian, termasuk perubahan taktik dan rotasi pemain, yang kemudian membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih agresif.
Tekanan yang dibangun Persib Bandung akhirnya menghasilkan sejumlah peluang. Tim asal Kota Kembang itu bahkan sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tampil lebih menekan.
Tolic menilai perubahan tersebut menunjukkan karakter permainan yang ingin dibangun oleh timnya. Persib Bandung mulai lebih aktif dalam menguasai bola, mengalirkan serangan, dan mencari ruang di pertahanan Persija Jakarta.
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