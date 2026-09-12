Persija dan Persib Duel di SUGBK, Polres Tangerang Kota Antisipasi Pergerakan Suporter

Skuad Persib Bandung naik rantis ke SUGBK. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Polres Metro Tangerang Kota memperketat pengamanan di sejumlah titik wilayah Kota Tangerang untuk mengantisipasi pergerakan suporter Persija Jakarta dan Persib Bandung menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (12/9).
Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Herbin Garbawiyata J. Sianipar di Tangerang, Sabtu, mengatakan, pengamanan dilakukan untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan aman sekaligus mengantisipasi potensi gangguan yang dapat muncul akibat pergerakan massa suporter.
"Kami melakukan pengamanan dan penyekatan di sejumlah titik yang menjadi jalur pergerakan suporter. Tujuannya untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan kondusif," ujar Herbin.
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Ia menambahkan, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mencegah terjadinya benturan antarkelompok suporter dalam perjalanan menuju maupun dari lokasi pertandingan.
Sejumlah jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota melakukan apel kesiapan, penyekatan, pemantauan serta pengamanan di sejumlah jalur yang berpotensi dilalui massa suporter.
Di wilayah Ciledug, penyekatan dilakukan di kawasan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Petugas melakukan pemantauan terhadap pergerakan suporter yang mengarah ke Jakarta serta memberikan imbauan agar seluruh rangkaian perjalanan berlangsung tertib dan aman.
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Pengamanan juga dilakukan di wilayah Polsek Tangerang. Petugas melakukan penyekatan dan pemantauan di Taman Gajah, Jalan Perintis Kemerdekaan, serta kawasan Stasiun Tangerang dan Stasiun Tanah Tinggi.
Di kedua stasiun tersebut, polisi berkoordinasi dengan petugas KAI untuk mengantisipasi keberangkatan kelompok suporter Persija maupun Persib yang menggunakan transportasi kereta api menuju Jakarta.
Petugas melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara humanis serta menyampaikan imbauan kamtibmas kepada para penumpang maupun kelompok massa yang ditemukan.
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Sementara itu, di wilayah Polsek Pinang, pengamanan dilakukan pada sejumlah jalur yang menjadi akses pergerakan suporter. Di antaranya kawasan Kavling DPR, Rest Area KM 13,5, Rest Area KM 14 Kunciran Jaya, Simpang Portal Gondrong, Traffic Light Green Lake, Gerbang Tol Karang Tengah, hingga Jembatan Tol Green Lake Puri Permata.
Pemantauan juga dilakukan pada sejumlah jalur yang berpotensi menjadi akses pergerakan suporter dari arah Jakarta maupun sebaliknya, termasuk kawasan U-Turn keluar tol dan sejumlah titik perbatasan.
Di wilayah Polsek Jatiuwung, polisi melakukan monitoring keberangkatan massa suporter di kawasan Perumahan Periuk Jaya. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan barang bawaan apabila ditemukan kelompok suporter yang akan menuju Jakarta.
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