Laga Persija vs Persib, Polisi Kerahkan17.800 Personel hingga Lakukan Penyekatan

JawaPos.com - Polda Metro Jaya menerjunkan 17.800 personel gabungan untuk mengamankan laga sengit antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (11/9).

Pengamanan diperketat dengan penyekatan di sejumlah titik perbatasan guna mengantisipasi kedatangan suporter Persib Bandung atau Bobotoh.

Wakapolda Metro Jaya Irjen Dekananto Eko Purnomo menegaskan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Banten sebagai langkah preventif.

"Dalam kegiatan pengamanan pertandingan antara Persija melawan Persib, jajaran Polda Metro bersama Kodam Jaya dan juga bersama unsur elemen Pemprov DKI melaksanakan kegiatan pengamanan dengan jumlah pengamanan adalah 17.800 personel," ujar Dekananto di GBK Senayan, Jumat (11/9).

Titik Penyekatan di Wilayah Perbatasan

Untuk memastikan situasi tetap kondusif, kepolisian telah memetakan beberapa titik krusial penyekatan di akses masuk menuju Jakarta.

Lokasi pemeriksaan tersebut tersebar di wilayah perbatasan yang menjadi jalur pergerakan massa dari luar daerah:

- Tangerang Kota: Titik pemeriksaan batas wilayah Banten.

- Karawang: Titik pemeriksaan batas wilayah Bekasi.