Dilarang Nonton Langsung Persija vs Persib, Polisi Bakal Sekat Pergerakan Bobotoh ke Jakarta

JawaPos.com - Aparat keamanan sudah melarang suporter Persib Bandung menonton langsung pertandingan antara Persija vs Persib di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus), sore nanti. Penyekatan bakal dilakukan oleh polisi di beberapa titik.

Menurut Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, ada 3 titik penyekatan utama yang sudah dijaga. Lokasi penyekatan tersebut berada di jalur keluar masuk Jakarta. Mulai Tangerang Kota, Karawang, sampai Bogor. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi pergerakan suporter yang tetap nekat berangkat.

”Lokasi-lokasi penyekatan itu ada di wilayah Tangerang Kota karena berbatasan juga dengan wilayah Banten. Kemudian ada di wilayah Karawang berbatasan dengan Bekasi, dan juga Bogor yang berbatasan dengan wilayah Depok,” kata Dekananto dikutip pada Sabtu (12/9).

Dekananto pun mengingatkan bahwa semua pihak sudah bersepakat, suporter Persib dilarang hadir di SUGBK. Jenderal bintang dua Polri itu menyatakan, izin keramaian pertandingan diterbitkan oleh Mabes Polri dengan rekomendasi dari Polda Metro Jaya.

”Kami perlu menyampaikan bahwa izin keramaian yang diterbitkan oleh Mabes Polri atas rekomendasi dari Polda Metro dan juga komitmen bapak gubernur, disampaikan bahwa sesuai dengan regulasi FIFA, untuk dalam pertandingan ini suporter dari Persib dilarang hadir di GBK,” tegasnya.

Sebaliknya, saat nanti Persija bertandang ke Bandung, polisi tidak akan mengizinkan suporter Persija berangkat ke Bandung. Dekananto menyebut, penyekatan tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi aparat dalam mencegah mobilisasi suporter menuju lokasi pertandingan.

Sebelumnya, polisi juga sudah berkoordinasi dengan jajaran di wilayah perbatasan untuk mengantisipasi keberangkatan bobotoh secara berkelompok. Khusus di Jakarta, sejumlah rekayasa lalu lintas dan pengaturan arus telah disiapkan sebagai antisipasi kepadatan.

Langkah itu diambil oleh jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya dalam mengantisipasi lonjakan kendaraan yang berlalu lintas di sekitaran GBK, Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus).