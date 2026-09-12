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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 13 September 2026 | 05.05 WIB

Persija Kalahkan Persib di Menit Akhir, Luka Menalo Tak Bisa Sembunyikan Rasa Kecewa

Luka Menalo mengaku kecewa Persib kalah dari Persija di menit-menit akhir. (Istimewa) - Image

Luka Menalo mengaku kecewa Persib kalah dari Persija di menit-menit akhir. (Istimewa)

JawaPos.com - Kekecewaan tak mampu disembunyikan Luka Menalo setelah Persib Bandung harus mengakui keunggulan Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026), Persib Bandung kalah dengan skor 1-2. Hasil tersebut terasa semakin menyakitkan karena gol penentu kemenangan Persija terjadi pada masa tambahan waktu.

Menalo mengaku sulit menerima kekalahan tersebut. Menurut pemain asal Kroasia itu, Persib Bandung sebenarnya masih memiliki kesempatan meraih poin di Jakarta.

"Sungguh, ini hasil yang sangat sulit untuk diterima," kata Menalo dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Menalo baru masuk pada menit ke-63. Kehadirannya memberikan energi tambahan bagi lini serang Persib Bandung yang berusaha mengejar ketertinggalan.

Pemain 29 tahun itu langsung memberikan ancaman ke pertahanan Persija Jakarta. Ia sempat mendapatkan dua peluang mencetak gol, salah satunya mengenai tiang gawang.

Menalo ikut berperan dalam gol penyama kedudukan Persib Bandung. Umpannya berhasil dimanfaatkan Balsa Sekulic untuk mengubah skor menjadi 1-1 pada menit ke-82.

Namun, momentum tersebut tidak mampu dipertahankan Persib Bandung hingga pertandingan berakhir. Persija Jakarta mencetak gol kemenangan pada masa tambahan waktu dan membuat tim Maung Bandung pulang tanpa poin.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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