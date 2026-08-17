Luka Menalo Selebrasi Gesek Biola saat Persib Gasak Sabah FC, Terinspirasi Alberto Gilardino

JawaPos.com - Bintang anyar Persib Bandung Luka Menalo mengungkap makna di balik selebrasi dengan gestur menggesek biola saat menjebol gawang Sabah FC. Selebrasi tersebut ternyata terinspirasi dari legenda Timnas Italia, Alberto Gilardino.

Luka Menalo menyumbang satu gol dalam kemenangan Persib Bandung 3-0 atas Sabah FC di laga pertama Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/8).

Selebrasi Menalo usai menjebol gawang Sabah FC cukup menyita perhatian, karena dia melakukan gestur menggesek biola.

Bukan karena bisa bermain biola, melainkan karena semasa kecilnya kerap memainkan gim sepak bola Pro Evolution Soccer (PES) dengan memakai idolanya Alberto Gilardino.

“Tidak, saya tidak bisa bermain biola. Selebrasi biola itu khas Gilardino ketika di PES 6,” ungkap Menalo, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Senin (17/8).

“Waktu kecil, saya langsung melakukan selebrasi yang sama ketika ia mencetak gol di gim tersebut,” sambung dia.

Kini, selebrasi Menalo menggesek biola pun sukses menyita perhatian pencinta sepak bola Tanah Air.

Pemain berkebangsaan Bosnia Herzegovina itu pun tak menutup kemungkinan selebrasi tersebut akan dijadikan selebrasi andalannya ketika menjebol gawang lawan.