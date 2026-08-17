Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 17 Agustus 2026 | 17.25 WIB

Luka Menalo Selebrasi Gesek Biola saat Persib Gasak Sabah FC, Terinspirasi Alberto Gilardino

Pemaian Persib Bandung Luka Menalo selebrasi gesek biola saat cetak gol ke gawang Sabah FC. (Istimewa) - Image

Pemaian Persib Bandung Luka Menalo selebrasi gesek biola saat cetak gol ke gawang Sabah FC. (Istimewa)

JawaPos.com - Bintang anyar Persib Bandung Luka Menalo mengungkap makna di balik selebrasi dengan gestur menggesek biola saat menjebol gawang Sabah FC. Selebrasi tersebut ternyata terinspirasi dari legenda Timnas Italia, Alberto Gilardino.

Luka Menalo menyumbang satu gol dalam kemenangan Persib Bandung 3-0 atas Sabah FC di laga pertama Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/8).

Selebrasi Menalo usai menjebol gawang Sabah FC cukup menyita perhatian, karena dia melakukan gestur menggesek biola.

Bukan karena bisa bermain biola, melainkan karena semasa kecilnya kerap memainkan gim sepak bola Pro Evolution Soccer (PES) dengan memakai idolanya Alberto Gilardino.

“Tidak, saya tidak bisa bermain biola. Selebrasi biola itu khas Gilardino ketika di PES 6,” ungkap Menalo, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Senin (17/8).

“Waktu kecil, saya langsung melakukan selebrasi yang sama ketika ia mencetak gol di gim tersebut,” sambung dia.

Kini, selebrasi Menalo menggesek biola pun sukses menyita perhatian pencinta sepak bola Tanah Air.

Pemain berkebangsaan Bosnia Herzegovina itu pun tak menutup kemungkinan selebrasi tersebut akan dijadikan selebrasi andalannya ketika menjebol gawang lawan.

“Bisa jadi. Kita lihat saja nanti,” tutur Menalo.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Waktu Istirahat Pemain Timnas Indonesia Usai, 30 Penggawa Persib Bandung Sudah Kumpul di Bali - Image
Sepak Bola Indonesia

Waktu Istirahat Pemain Timnas Indonesia Usai, 30 Penggawa Persib Bandung Sudah Kumpul di Bali

Minggu, 16 Agustus 2026 | 21.44 WIB

Danijel Loncar Sudah Berlatih, Persib Berpeluang Turunkan Bek Kroasia saat Lawan Bali United - Image
Sepak Bola Indonesia

Danijel Loncar Sudah Berlatih, Persib Berpeluang Turunkan Bek Kroasia saat Lawan Bali United

Minggu, 16 Agustus 2026 | 21.38 WIB

Respons Ketum The Jakmania soal Usulan Puluhan Bobotoh Hadiri Laga Persija vs Persib di Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Respons Ketum The Jakmania soal Usulan Puluhan Bobotoh Hadiri Laga Persija vs Persib di Jakarta

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore