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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.16 WIB

Luka Menalo Tak Gentar Persaingan, Sebut Kehadiran Pemain Timnas Bikin Persib Makin Kuat

Selebrasi Luka Menalo saat cetak gol untuk Persib Bandung ke gawang Sabah FC. (Dok. Persib) - Image

Selebrasi Luka Menalo saat cetak gol untuk Persib Bandung ke gawang Sabah FC. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Penyerang sayap Persib Bandung Luka Menalo menyambut positif persaingan di dalam skuad menjelang Super League 2026/2027.

Bergabungnya sejumlah pemain yang sebelumnya menjalani tugas bersama Timnas Indonesia dinilai justru menjadi tambahan kekuatan bagi Pangeran Biru Persib Bandung.

Para pemain yang sempat memperkuat Timnas Indonesia kini mulai bergabung dalam pemusatan latihan Persib Bandung di Bali.

Bagi Luka Menalo, kehadiran mereka akan membuat kualitas latihan dan persaingan di dalam tim semakin meningkat.

Menurut pemain asal Bosnia-Herzegovina tersebut, persaingan sehat di dalam skuad merupakan hal yang wajar dalam sebuah tim yang memiliki target tinggi.

Setiap pemain dituntut menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk mendapatkan tempat di starting eleven.

"Mereka baru bergabung dan saya belum bertemu dengan mereka. Namun dengan kehadiran mereka, tim ini menjadi lebih baik dari segi kualitas. Tentunya, kami berharap ini akan jadi hal baik juga untuk tim," kata Menalo.

Menalo akan menghadapi persaingan ketat mengisi sektor penyerang sayap Persib Bandung.

Dia harus bersaing dengan sejumlah pemain, seperti Beckham Putra Nugraha, Saddil Ramdani, hingga Ragnar Oratmangoen.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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