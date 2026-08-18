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Andika Rachmansyah
Selasa, 18 Agustus 2026 | 21.42 WIB

Hasil Undian ACL Two 2026/2027: Persib Bandung Bisa Jumpa FC Seoul di Grup E

Selebrasi Luka Menalo saat cetak gol untuk Persib Bandung ke gawang Sabah FC. Simak jadwal Persib vs Bali United di Dewata Challenge Series 2026. Simak kick-off, siaran langsung Indosiar, dan live streaming Vidio. (Dok. Persib) - Image

Selebrasi Luka Menalo saat cetak gol untuk Persib Bandung ke gawang Sabah FC. Simak jadwal Persib vs Bali United di Dewata Challenge Series 2026. Simak kick-off, siaran langsung Indosiar, dan live streaming Vidio. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Hasil undian grup AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027 telah diketahui. Wakil Indonesia, Persib Bandung, berada di Grup E jika berhasil memenangkan pertandingan play-off melawan Manila Digger. 

Undian babak grup ACL Two 2026/2027 berlangsung di kantor AFC, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (18/8/) siang WIB. Hasilnya, Persib Bandung akan masuk dalam Grup E dan berjumpa lawan-lawan kuat. 

Dalam grup tersebut, Persib Bandung akan berjumpa FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Viettel (Vietnam). Skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- bakal menantang lawan-lawannya itu jika berhasil lolos play-off. 

Bisa dibilang, ini grup yang lebih berat dibanding musim sebelumnya. Pada ACL Two musim lalu, Persib Bandung lolos ke putaran final dan tergabung dalam Grup G bersama Bangkok United, Lion City Sailors, dan Selangor. 

Kini, Persib Bandung berpotensi menghadapi lawan-lawan berat. FC Seoul sedang memuncaki klasemen K League 1, Melbourne Vicotry tampil konsisten meski finis di posisi empat A-League 2025/26, sedangkan The Cong runner-up Vietnam League 1 musim lalu.

Persib Bandung harus berjuang terlebih dahulu untuk bisa menembus putaran final ACL Two 2026/2027. Perjuangan skuad Pangeran Biru pun tidak akan mudah. 

Marc Klok dan kawan-kawan dijadwalkan menghadapi Manila Digger dalam pertandingan play-off di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 31 Agustus 2026. Bisa dibilang, klub asal Filipina itu bukan lawan yang remeh. 

Manila Digger merupakan klub raksasa Filipina. Mereka berhasil menjadi kampiun kasta tertinggi Filipina musim 2025/2026 dengan koleksi 63 poin dari 19 kemenangan, enam imbang, dan hanya menelan satu kekalahan. 

Kendati demikian, Persib Bandung tetap difavoritkan untuk merebut kemenangan dalam laga tersebut sekaligus melaju ke putaran final ACL Two 2026/2027. Pangeran Biru saat ini telah meningkatkan kualitas timnya dengan mendatangkan para pemain bintang. 

Editor: Banu Adikara
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