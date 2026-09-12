Shin Tae-yong Girang! Persija Jakarta Akhiri Tren Buruk Lawan Persib Bandung

Shin Tae-Yong saat pertandingan Persija melawan Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). Shin Tae-yong membawa Persija Jakarta mengalahkan Persib Bandung 2-1 dan memutus tren buruk tiga tahun. Ia memuji perjuangan para pemain di SUGBK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com — Shin Tae-yong mengantarkan Persija Jakarta mengakhiri tren buruk atas Persib Bandung setelah menang dramatis 2-1 pada pekan kedua Super League 2026/2027.
Kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) sore WIB, terasa semakin spesial karena Persija terakhir kali mengalahkan Persib pada 31 Maret 2023.
STY sangat senang setelah membawa timnya mengalahkan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027. Ia mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang tampil habis-habisan hingga membawa Macan Kemayoran meraih kemenangan.
Persija Jakarta menang dramatis 2-1 saat menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9) sore WIB. Gol tuan rumah dicetak Alexander Jeremejeff pada menit ke-41 dan Ivan Mamut pada menit ke-90+5, sedangkan satu gol tim tamu disumbangkan Balsa Sekulic pada menit ke-81.
Kemenangan tersebut sekaligus menjadi hasil manis bagi Persija Jakarta. Selain meraih kemenangan di kandang sendiri, Macan Kemayoran akhirnya memutus tren tiga tahun tanpa kemenangan atas Persib Bandung.
Persija Jakarta terakhir kali mengalahkan rivalnya dengan skor 2-0 pada 31 Maret 2023.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemain, staf klub, dan juga Presiden Klub yang telah mendukung saya secara aktif," kata Shin dalam konferensi pers pascalaga, Sabtu (12/9/2026).
Shin Tae-yong menyebut kemenangan tersebut bisa terwujud berkat kerja keras pemain dan dukungan penuh manajemen Persija Jakarta. Ia juga senang bisa membawa tim anyarnya meraih kemenangan di hadapan 58.961 The Jakmania yang memadati SUGBK.
"Sebenarnya, karena Presiden dan klub memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada saya,” ujarnya.
“Para pemain juga tampil dalam pertandingan dengan pikiran untuk meraih kemenangan yang sempurna sebagai hadiah bagi para fans, khususnya Jakmania. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain," lanjut Shin Tae-yong.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022