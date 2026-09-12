Shin Tae-yong Girang! Persija Jakarta Akhiri Tren Buruk Lawan Persib Bandung

JawaPos.com — Shin Tae-yong mengantarkan Persija Jakarta mengakhiri tren buruk atas Persib Bandung setelah menang dramatis 2-1 pada pekan kedua Super League 2026/2027.

Kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) sore WIB, terasa semakin spesial karena Persija terakhir kali mengalahkan Persib pada 31 Maret 2023.

STY sangat senang setelah membawa timnya mengalahkan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027. Ia mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang tampil habis-habisan hingga membawa Macan Kemayoran meraih kemenangan.

Persija Jakarta menang dramatis 2-1 saat menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9) sore WIB. Gol tuan rumah dicetak Alexander Jeremejeff pada menit ke-41 dan Ivan Mamut pada menit ke-90+5, sedangkan satu gol tim tamu disumbangkan Balsa Sekulic pada menit ke-81.

Kemenangan tersebut sekaligus menjadi hasil manis bagi Persija Jakarta. Selain meraih kemenangan di kandang sendiri, Macan Kemayoran akhirnya memutus tren tiga tahun tanpa kemenangan atas Persib Bandung.

Persija Jakarta terakhir kali mengalahkan rivalnya dengan skor 2-0 pada 31 Maret 2023.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemain, staf klub, dan juga Presiden Klub yang telah mendukung saya secara aktif," kata Shin dalam konferensi pers pascalaga, Sabtu (12/9/2026).

Shin Tae-yong menyebut kemenangan tersebut bisa terwujud berkat kerja keras pemain dan dukungan penuh manajemen Persija Jakarta. Ia juga senang bisa membawa tim anyarnya meraih kemenangan di hadapan 58.961 The Jakmania yang memadati SUGBK.

"Sebenarnya, karena Presiden dan klub memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada saya,” ujarnya.